Jhon Arias sufre portazo en Wolverhampton: nueva salida lo condiciona

La temporada del Wolverhampton no va por un buen camino. Con la necesidad urgente de salvarse del descenso, los ‘Wolves’ van últimos con apenas dos unidades y sin ninguna victoria en diez partidos disputados. Jhon Arias cumplió su sueño de salir a Europa firmando contrato con el elenco inglés, pero poco a poco, todo ha sido una pesadilla.

Sin reacción, el colombiano no ha podido dar asistencias ni ha anotado goles. Las ocho derrotas en la Premier League, sumado a la eliminación de la EFL Cup acabaron con la gestión de Vitor Pereira que fue cesado del cargo. Wolverhampton busca entrenador y tiene en la carpeta a diez nombres, entre ellos a Gary O’Neil que ya salvó al club de un descenso en el pasado.

Vitor Pereira tuvo la confianza en Jhon Arias y ahora el chocoano está a la espera de conocer el técnico que llegará con la necesidad de que vuelvan a confiar en él. Pereira siempre esperó a que el mejor nivel de Arias se diera, pero no ha podido reflejar lo hecho en Fluminense.

La salida de Vitor Pereira no fue la única que pone en problemas el futuro del extremo dentro del Wolverhampton. Una nueva baja del club de la Premier League puede condicionar al colombiano en su continuidad y en el futuro con la institución inglesa.

EL DIRECTOR DEPORTIVO DEL WOLVERHAMPTON TAMBIÉN SE FUE DEL CLUB

La llegada de Jhon Arias a suelo inglés se dio por el pedido expreso de Vitor Pereira en el colombiano, pero no fue el único que quiso contar con el ex América de Cali y Santa Fe. Además del portugués, Doménico Teti, director deportivo también depositó la confianza en Arias.

Sin embargo, tras la salida de Vitor Pereira del banquillo del Wolverhampton se conoció que tampoco seguirá Doménico Teti, director deportivo que se encargó de cumplirle el sueño a Jhon Arias.

La llegada de un nuevo director deportivo y de un director técnico puede poner en problemas el futuro de Jhon Arias. Tendrá que venir dos personas que sigan confiando ciegamente en que el chocoano va a explotar en el futuro, pero que siga aportando para la adaptación de Arias, pues no es fácil acomodarse en un equipo de la Premier League, sea el que sea.

Jhon Arias apenas suma sus primeros seis meses de cuatro años que firmó. Se esperaba mucho de él, pero ha quedado a deber. Vitor Pereira y el director deportivo Doménico Teti incluyeron al colombiano junto con otros cinco jugadores, pero ninguno de los seis ha estado a la altura ni ha justificado la confianza.

Habrá que esperar a ver qué decisiones tomarán el nuevo entrenador y el director deportivo que reemplacen a Vitor Pereira y a Doménico Teti respectivamente. Estos dos trabajaron en encontrar el mejor nivel de Jhon, pero no hay seguridad de qué pasará con el chocoano en medio de rumores que afirman que el volante se iría a final de temporada.