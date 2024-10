Jhon Durán desata polémica en la Premier: división en el Aston Villa

Jhon Jader Durán se prepara para el regreso de las competencias con clubes tras la doble fecha de octubre de la FIFA en donde Colombia consiguió sumar tres puntos ante Chile y perdió en su visita a El Alto.

Para nadie es un secreto que Jhon Jader Durán es uno de los mejores delanteros que tiene Colombia en el extranjero, pues el jugador vive un buen momento con el Aston Villa y lo demuestra también con su participación en partidos de la selección Colombia.

Le puede interesar: Sufre la selección Colombia: revelan grave lesión de jugador clave

Esto ha sembrado la duda sobre si el atacante debe ser titular en el equipo de Unai Emery para los enfrentamientos de Premier League y, aunque el mismo entrenador ha reconocido que el jugador de a poco se ha ganado un lugar en el equipo, para otros el atacante no podría hacer parte del once inicial del Aston Villa.

"He pensado mucho en su progreso y en cómo de importante es para él ser titular en alguno de los próximos partidos. Quizás mañana o en los próximos partidos podrá serlo", mencionó el mandamás del equipo en rueda de prensa antes de medirse con el Fulham.

Pese a esto, desde una leyenda del club llega la desaprobación a las palabras de Emery, pues para Paul Merson, exjugador del Aston Villa, Durán no ha conseguido el puesto y debe seguir en su rol de suplente dentro de los Villanos.

Lea también: Ojo con poner a James en la banca: desde Francia le coquetean fuerte y advierten al Rayo

"Sigo pensando que Jhon Durán debería estar en el banquillo y no ser titular por delante de Ollie Watkins. Si eres el entrenador y las cosas no van bien, es una sensación agradable saber que puedes llamar a alguien del banquillo como Durán. No es lo mismo si es titular y Watkins no tiene el mismo impacto como suplente", explicó.

De momento, el Aston Villa es quinto en la Premier League con 14 puntos sumados en siete compromisos disputados y el equipo de Emery se prepara para medirse ante el Fulham el próximo sábado 19 de octubre.