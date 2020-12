José Heriberto Izquierdo se volvió a lesionar y estará tres semanas por fuera de las canchas

Un verdadero calvario vive el futbolista colombiano de 28 años José Heriberto Izquierdo Mena después de que se informara desde Inglaterra que sufrió una nueva lesión que lo volverá a sacar de las canchas justo en el momento en el que estaba retomando su nivel tras recuperarse de una dolencia que lo estuvo apartado de la actividad por más de un año y medio.

Izquierdo, que no jugaba desde el 27 de abril de 2019 cuando disputó 66 minutos con su equipo Brighton & Hove Albion ante Newcastle, volvió a sumar minutos el pasado 3 de octubre en encuentros con la categoría sub 23 con el objetivo de recuperar ritmo competitivo.

Sin embargo, el extremo sufrió una nueva molestia, en esta ocasión en el tendón de la corva de una de sus extremidades, y desde el pasado 14 de diciembre estaría en proceso de recuperación. El colombiano se había recuperado de una lesión de meniscos.

"Creo que es muy difícil. Todos lo sentimos por él. Ha sido, me imagino, un momento difícil y de pesadilla para José. No lo he visto en forma desde que estoy aquí, así que eso te dice cuánto tiempo ha pasado y lo frustrante que ha sido", indicó su entrenador Graham Potter.

Se espera que el jugador que supo estar en la lista de convocados de la Selección Colombia en el Mundial de Rusia tenga un tiempo de recuperación entre dos y tres semanas.

Desde el 10 de agosto del 2017, fecha en la cual se sumó al Brighton, José Heriberto Izquierdo registra 51 partidos, con un saldo de 16 victorias, 15 empates y 22 derrotas, con cinco tantos y cuatro asistencias.