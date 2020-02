José Mourinho no quiere apurar el regreso de Harry Kane

La lesión de Harry Kane fue un golpe duro para Tottenham de cara a lo que resta de la temporada y, aunque el jugador no pudo ser reemplazado en el último mercado de pases, Mourinho sabe que su objetivo está en clasificarse a la Champions League de manera directa y en buscar el título en el presente torneo continental, en el que disputará la segunda fase contra Leipzig, buscando continuar su camino.

Sin embargo, pese a que no desconoce la importancia de Kane, Mourinho tampoco piensa en apurarlo para que regrese. "Puede que para el partido contra Leicester (9 de mayo) podamos necesitarlo, bien sea para ser cuartos, quintos o sextos. Lo cierto es que ahí espero poder contar con él para que nos ayude. No hay contratiempos por el momento, no ha pasado nada con su recuperación, él está recibiendo su tratamiento, no hay presión y él sigue trabajando para ponerse bien", dijo en rueda de prensa.

"En ese sentido, recuerden lo que sucedió con Lloris, todos hablábamos de que volvería en febrero y finalmente volvió en enero. Es mejor no poner ningún tipo de expectativas o presión, dejemos que las cosas fluyan y ya veremos", agregó sobre la posible vuelta del delantero antes de tiempo y lo que esto significaría.

Entonces, cuestionado por la posibilidad de que Kane se una al equipo inglés para jugar la Euro 2020, apenas habiendo disputado dos encuentros tras su regreso a las canchas, fue claro. "Eso es problema de Gareth Southgate y para Steve Holland (su ayudante), no para mí".

Actualmente, Tottenham es quinto de la Premier League y está en puesto de ingreso a la Europa League, aunque su apuesta principal es por la mencionada Champions.