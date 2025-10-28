Actualizado:
Mar, 28/10/2025 - 09:46
Joven arquero colombiano firmó contrato profesional con el Chelsea
El arquero colombiano fue presentado oficialmente como jugador profesional de los blues.
El Chelsea FC confirmó oficialmente el fichaje profesional de un arquero de 17 años con raíces colombianas que se formó en las divisiones inferiores del club londinense. Con este anuncio, los ‘Blues’ suman una nueva promesa a su proyecto juvenil, en una historia que recuerda a la del guardameta Alexei Rojas, quien hace un año firmó con el Arsenal y participó con la Selección Colombia sub 20 en el Mundial.
Freddy Bernal firma su primer contrato profesional con el Chelsea
A través de un comunicado en su página web, el Chelsea informó:
“Chelsea Football Club se complace en confirmar que el portero de la Academia Freddy Bernal ha firmado su primer contrato profesional con los Blues”.
Bernal nació en Redhill, Inglaterra, pero es hijo de padres colombianos, lo que lo hace elegible tanto para la selección inglesa como para la colombiana. Se unió al Chelsea desde el nivel sub 8 y ha progresado paso a paso hasta consolidarse como una de las figuras más prometedoras de la Academia.
Una carrera que crece dentro y fuera de Inglaterra
Antes del inicio de la temporada 2025/26, Bernal firmó su beca con el club y rápidamente se ganó la titularidad en el equipo sub 18, dirigido por Hassan Sulaiman. Además, ha tenido apariciones con la categoría sub 21, participando tanto en la Premier League 2 como en el Trofeo Vertu de la EFL, donde acumuló minutos de experiencia ante jugadores de mayor recorrido.
Su desarrollo no ha pasado desapercibido en Europa. El joven arquero también ha sido figura en la UEFA Youth League, donde contribuyó a importantes victorias del Chelsea ante Bayern Múnich, Benfica y Ajax, demostrando seguridad bajo los tres palos y liderazgo en el área.
Convocado a la selección juvenil de Inglaterra
El buen rendimiento de Bernal le abrió las puertas del fútbol internacional. Recientemente fue convocado por la selección sub 18 de Inglaterra, con la que debutó en septiembre en un amistoso frente a Uzbekistán, celebrando su estreno con una victoria.
Aunque aún no ha representado a Colombia, su doble nacionalidad mantiene abierta la posibilidad de que en el futuro pueda vestirse con los colores del país de sus padres.
Un nuevo talento colombiano en la élite europea
Con la firma de Freddy Bernal, el Chelsea continúa apostando por jóvenes talentos con proyección internacional. El arquero se convierte en uno de los pocos colombianos que ha firmado contrato profesional con un gigante de la Premier League antes de cumplir la mayoría de edad, un logro que pone su nombre en el radar de los hinchas tanto ingleses como colombianos.
Su evolución en las categorías menores del club londinense será clave para determinar si en los próximos años logra dar el salto al primer equipo o si, como ha sucedido con otras joyas de Cobham, busca experiencia en el fútbol europeo a través de una cesión.
Fuente
Antena 2