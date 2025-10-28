Joven arquero colombiano firmó contrato profesional con el Chelsea

Freddy Bernal firma su primer contrato profesional con el Chelsea

A través de un comunicado en su página web, el Chelsea informó:

“Chelsea Football Club se complace en confirmar que el portero de la Academia Freddy Bernal ha firmado su primer contrato profesional con los Blues”.

Bernal nació en Redhill, Inglaterra, pero es hijo de padres colombianos, lo que lo hace elegible tanto para la selección inglesa como para la colombiana. Se unió al Chelsea desde el nivel sub 8 y ha progresado paso a paso hasta consolidarse como una de las figuras más prometedoras de la Academia.

Una carrera que crece dentro y fuera de Inglaterra

Antes del inicio de la temporada 2025/26, Bernal firmó su beca con el club y rápidamente se ganó la titularidad en el equipo sub 18, dirigido por Hassan Sulaiman. Además, ha tenido apariciones con la categoría sub 21, participando tanto en la Premier League 2 como en el Trofeo Vertu de la EFL, donde acumuló minutos de experiencia ante jugadores de mayor recorrido.

Su desarrollo no ha pasado desapercibido en Europa. El joven arquero también ha sido figura en la UEFA Youth League, donde contribuyó a importantes victorias del Chelsea ante Bayern Múnich, Benfica y Ajax, demostrando seguridad bajo los tres palos y liderazgo en el área.

