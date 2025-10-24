Joya del Liverpool llora por Luis Díaz: “Un ídolo que me gusta seguir”

Sin duda alguna, Luis Fernando Díaz Marulanda dejó una huella enorme en el Liverpool que sigue dando de qué hablar después de su salida con destino al Bayern Múnich. Y es que, es como si no pudieran superar en Inglaterra al colombiano que se despidió con una temporada definitiva con grandes números goleadores y de asistencias.

En el Bayern no deja de brillar con doce presencias y con siete goles anotados hasta ahora. Sus números vuelven a ser sumamente prometedores para dar un golpe en la Bundesliga y para llevarse todos los títulos.

Por su parte, en Liverpool no han dejado de llorar y extrañar al extremo colombiano, pues destacan su faceta en zona ofensiva y defensiva sacrificándose para el equipo, algo que no existe en el equipo inglés y que pocos extremos logran tener esa ida y vuelta.

Bajo ese panorama, uno de los grandes prospectos del Liverpool para el futuro puso a Luis Díaz como el referente para seguirle los pasos y para tener una carrera similar. Se trata del delantero Trent Koné-Doherty que admitió que tiene a ‘Lucho’ como el hombre de referencia en su carrera deportiva.

“MI ESTILO SE BASA EN LUIS DÍAZ”; TRENT KONÉ-DOHERTY

El delantero de 19 años nacido en Derry, Irlanda del Norte sueña con sumar sus primeros pinitos en el Liverpool para poder iniciar su ilusionante comienzo como jugador profesional. Trent Koné-Doherty afirmó para Liverpool Echo que Luis Díaz es el futbolista al que le sigue los pasos.

Trent Koné-Doherty aseveró para el medio partidario que, “¿en qué se basa mi estilo de juego? En Luis Díaz. Cuando estaba en el Liverpool, me gustaba su juego. Es un buen ídolo. Es un jugador al que me gusta seguir; si puedo aprender cosas de su juego, lo intentaré”.

También aseveró que por ahora está mentalizado en seguir aprendiendo de los referentes del club, “es intenso y aprendes de algunos jugadores de élite. Solo con probarlo quieres más. Si quieres tener oportunidades en el primer equipo, tienes que rendir al máximo en estos partidos”.

KONÉ-DOHERTY, LA GRAN FIGURA DEL LIVERPOOL JUVENIL

Trent Koné-Doherty puede jugar por las bandas o por el centro del ataque. El norirlandés que ha hecho sus pinitos en las juveniles del club y de su selección demuestran su gran avance con tan solo 19 años.

En el partido más reciente que jugó en la UEFA Champions League juvenil, Trent Koné-Doherty marcó dos goles en la victoria 5-4 de Liverpool contra el Eintracht Frankfurt. Poco a poco va dando de qué hablar, y, por qué no, en algunos años podría ser el reemplazo de Luis Díaz.