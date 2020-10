Jurgen Klopp calificó la llegada de James a Everton como parte del "negocio del verano"

Este sábado se llevará a cabo el esperado clásico entre Liverpool y Everton por la quinta fecha de la Premier League. El equipo de Carlo Ancelotti es parcial líder del certamen, pero los de Jurgen Klopp son los actuales campeones.

En la rueda de prensa previa al duelo habló Klopp. Elogió a Carlo Ancelotti y, sin mencionar directamente a James, señaló que Everton hizo el gran negocio del verano haciendo referencia a la llegada del mediocampista colombiano ex Real Madrid.

“Equipo superior, técnico superior. Lo que pienso de Carlo Ancelotti nunca fue un secreto (…) No podría respetarlo más como persona y como entrenador. Es un ser humano maravilloso, para ser honesto (…) Sabía desde el primer día que supe que iba a fichar por el Everton, pensé, 'Ah, el próximo retador adecuado en la fila’”, comentó sobre Ancelotti.

Luego habló sobre el mercado de fichajes del Everton: “Ahora creo que hicieron un negocio perfecto en el verano. Encontraron casi exactamente a los jugadores que necesitaban para mejorar un equipo de fútbol que ya era bastante bueno. Junto con estar más acostumbrados a lo que Carlo quiere que hagan, los convierte en un equipo”.

Asimismo, se refirió a la importancia del clásico de la ciudad: “Por supuesto que es diferente, pero al final, eso es una cosa (…) Es lo que piensas en la mañana de un derby, pero luego durante el día tienes que asegurarte de hacer las cosas bien de nuevo porque las cosas del fútbol puro no son diferentes a otros juegos".

“Ahora la gente dirá, 'Intenta y hazlo diferente' porque no tuvimos un éxito increíble en Goodison en los últimos años; no perdimos mucho pero tampoco ganamos mucho allí, eso también es cierto (…) Los juegos no fueron de la más alta calidad, ni el Everton ni nosotros jugamos su mejor fútbol en estos juegos. Pero creo que aún deberíamos intentarlo (…) Los partidos en casa para nosotros fueron obviamente diferentes hasta ahora, pero de todos modos también fueron difíciles (…) Entonces, alrededor del partido en los últimos minutos es un partido de fútbol normal, pero, por supuesto, todos sabemos de la importancia para nuestra gente y esa es la razón principal por la que jugamos al fútbol”, finalizó Jurgen Klopp, quien debe reponerse de una dura goleada que le propinó Aston Villa en la jornada anterior.