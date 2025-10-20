Actualizado:
Lun, 20/10/2025 - 14:45
Jurgen Klopp confesó a cuál equipo dirigiría si vuelve a la Premier
Actualmente, el alemán se encuentra sin equipo.
El técnico alemán Jürgen Klopp volvió a referirse a su vínculo con el Liverpool y dejó clara su postura sobre un eventual regreso al fútbol inglés. En una reciente entrevista, el exentrenador de los Reds aseguró que nunca dirigiría a otro equipo en Inglaterra, y que solo consideraría volver a los banquillos de la Premier League si fuera para liderar nuevamente al club de Anfield.
“He dicho que nunca entrenaré a un equipo diferente en Inglaterra, lo que significa que si vuelvo, entonces será el Liverpool. Entonces sí, teóricamente es posible”, declaró Klopp en el pódcast Diary of a CEO, donde habló con franqueza sobre su etapa y su presente alejado de las canchas.
¿Cuántos títulos ganó Jurgen Klopp con Liverpool?
Klopp, quien dirigió al Liverpool durante nueve años, logró conquistar todos los títulos posibles con el equipo: la Premier League, la Liga de Campeones, la FA Cup, la Copa de la Liga, el Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa, consolidándose como uno de los entrenadores más exitosos en la historia del club.
El estratega alemán explicó que actualmente disfruta de su tiempo libre y que no tiene en mente un regreso cercano a la actividad profesional. “Me encanta lo que hago ahora. No echo de menos entrenar ni extraño estar en la lluvia durante dos o tres horas. Tampoco me pierdo las ruedas de prensa tres veces por semana”, confesó.
A pesar de ello, Klopp no cerró completamente la puerta a una eventual vuelta. Su amor por Liverpool y la conexión con los hinchas hacen pensar que, de darse, su regreso sería un gesto más de fidelidad a la institución con la que escribió una época dorada.
Durante la conversación, el entrenador también recordó con emoción al futbolista portugués Diogo Jota, quien falleció en un accidente de tráfico el pasado 3 de julio. Klopp reconoció que sigue “en shock” por la tragedia y destacó las cualidades humanas del delantero.
“¿Cómo se reemplaza a alguien como Diogo? No se trata solo del jugador, sino de la persona. Desde que llegó superó todas las expectativas porque era muy inteligente y un compañero excepcional. No puedo imaginarme el vestuario sin él”, expresó conmovido.
Con estas declaraciones, Klopp reafirma su vínculo inquebrantable con el Liverpool, club con el que transformó su filosofía en una identidad futbolística y emocional. Aunque hoy disfruta de una pausa, su legado en Anfield continúa inspirando a los hinchas y jugadores que lo consideran un símbolo eterno del equipo rojo.
Fuente
Antena 2 y Agencia EFE