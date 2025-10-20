Jurgen Klopp confesó a cuál equipo dirigiría si vuelve a la Premier

El técnico alemán Jürgen Klopp volvió a referirse a su vínculo con el Liverpool y dejó clara su postura sobre un eventual regreso al fútbol inglés. En una reciente entrevista, el exentrenador de los Reds aseguró que nunca dirigiría a otro equipo en Inglaterra, y que solo consideraría volver a los banquillos de la Premier League si fuera para liderar nuevamente al club de Anfield.

Puede leer: Liga de Naciones Conmebol: fecha y formato de clasificación al Mundial

“He dicho que nunca entrenaré a un equipo diferente en Inglaterra, lo que significa que si vuelvo, entonces será el Liverpool. Entonces sí, teóricamente es posible”, declaró Klopp en el pódcast Diary of a CEO, donde habló con franqueza sobre su etapa y su presente alejado de las canchas.

¿Cuántos títulos ganó Jurgen Klopp con Liverpool?

Klopp, quien dirigió al Liverpool durante nueve años, logró conquistar todos los títulos posibles con el equipo: la Premier League, la Liga de Campeones, la FA Cup, la Copa de la Liga, el Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa, consolidándose como uno de los entrenadores más exitosos en la historia del club.

El estratega alemán explicó que actualmente disfruta de su tiempo libre y que no tiene en mente un regreso cercano a la actividad profesional. “Me encanta lo que hago ahora. No echo de menos entrenar ni extraño estar en la lluvia durante dos o tres horas. Tampoco me pierdo las ruedas de prensa tres veces por semana”, confesó.