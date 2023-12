Jurgen Klopp da primer reporte médico sobre lesión de Luis Díaz

El futbolista colombiano Luis Fernando Díaz encendió las alarmas este sábado 23 de diciembre al sufrir una lesión en su rodilla izquierda durante el partido entre Liverpool contra Arsenal por la jornada 18 de la Premier League.

Sobre el minuto 64, Díaz chocó su pierna izquierda con el extremo de Arsenal, Bukayo Saka, en un intento por recuperar el balón. El impacto le generó una fuerte molestia al colombiano, por lo que tuvo que ser sustituido tras ser revisado por el personal médico.

Las imágenes de la transmisión oficial preocuparon a los aficionados de Luis Díaz y de Liverpool, ya que las muestras de dolor eran evidentes.

Sin embargo, el director técnico Jurgen Klopp dio un primer parte médico en rueda de prensa.

"Fue rodilla contra rodilla. Solo es un poco de dolor, no me preocupa, pero nunca se sabe. Lucho me dijo que sentía un poco de dolor", dijo el estratega.

"Lucho me dijo 'dolorcito', los fisioterapeutas no estaban demasiado preocupados, pero nunca se sabe y jugamos en tres días y nunca se sabe lo rápido que es la recuperación, así que hay que ver. No lo sé", agregó.

Las palabras de Klopp calmaron a la afición de Anfield, teniendo en cuenta que el futbolista colombiano de 26 años es habitual titular.

Adicionalmente, se descartó, por ahora, algún nuevo problema en la rodilla, ya que hace menos de un año Díaz sufrió una lesión que lo obligó a ser operado y estar por fuera de las canchas por cuatro meses.