Jurgen Klopp habló del mejor fichaje que ha tenido en Liverpool ¿Es Luis Díaz?

Liverpool, con el colombiano Luis Fernando Díaz, cumple con una destacada temporada 2023/2024 al ser actualmente líder de la Premier League con 45 puntos. Adicionalmente, los reds están en las semifinales de la Carabao Cup, en la cuarta ronda de la FA Cup y esperan rival en los octavos de final de la UEFA Europa League.

A pesar de que se han registrado importantes bajas por lesión y situaciones extradeportivas, el entrenador Jurgen Klopp ha administrado de gran manera su nómina para enfrentar los distintos desafíos.

Jugadores como el japonés Wataru Endō y el húngaro Dominik Szoboszlai se han acoplado al estilo de juego de Liverpool y se han destacado desde que comenzó la temporada.

Sin embargo, Jurgen Klopp dio a conocer el que para él ha sido el mejor fichaje, por el cual no tuvieron que pagar una gran cantidad de dinero.

"Es Trent [Alexander-Arnold]. No tuvimos que comprarlo, pero Pep Lijnders, mi asistente, lo trajo y dijo: 'Él jugó el [papel] número 6 para mí. Jugó de lateral, jugó de banda derecha, de banda izquierda”, dijo Klopp en diálogo con el podcast Pure Football Podcast.

Sobre el desarrollo que ha tenido Arnold, el entrenador alemán explicó parte del trabajo físico que se realizó.

"Luego vino y solo había un problema: Trent no estaba lo suficientemente en forma. Pero era un niño, así que no estaba lo suficientemente en forma, pero lo vimos de inmediato, guau, en cuanto a fútbol no hay dudas. Pero no estaba lo suficientemente en forma, así que tuvimos que trabajar en eso. Pero luego dio pasos por sí solo que fueron realmente increíbles y fue realmente agradable de ver. Luego cometió errores y no se rindió", aseveró el estratega.