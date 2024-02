Jurgen Klopp saldrá de Liverpool por culpa de los jugadores: nueva versión

El alemán Jurgen Klopp sorprendió a todos los seguidores del Liverpool y del fútbol en general al anunciar que no continuará como director técnico del equipo de Anfield al término de la temporada 2023/2024

Klopp argumentó su decisión al asegurar que se está quedando "sin energía", luego de nueve años al frente de Liverpool.

"Me estoy quedando sin energía. No tengo ningún problema, obviamente. Sabía que tendría que anunciarlo en algún momento, está todo bien, pero sé que no puedo hacer este trabajo una y otra vez. Puedo entender que esto sea un shock para mucha gente, pero lo puedo explicar. Amo todo sobre este club, esta ciudad y nuestros aficionados. Amo el equipo y a mi cuerpo técnico. Todo, pero que tome esta decisión muestra que estoy convencido de que es la que tengo que tomar", agregó.

Nueva teoría sobre la salida de Jurgen Klopp de Liverpool

A pesar que el mismo entrenador aseguró que tomó la decisión debido a la poca energía que le queda para continuar en el cargo, medios británicos han dado a conocer distintas versiones.

Es el caso del reconocido portal The Thelegraph, el cual reveló una nueva versión, en la que "culpa" a los jugadores.

Según el medio, Klopp habría tomado la decisión de dejar Liverpool al percatarse "lo bueno y rápido" que estaban sus jugadores.

"La diferencia fundamental en el caso del Liverpool es que les dijo que eran demasiado buenos y más rápido de lo que esperaba. El tiempo dirá si la decisión importante final de Klopp en Anfield es correcta, pero ya no cree que lo necesiten como lo hacían".

Y es el que el estratega alemán habría considerado que su trabajo estaría hecho, después de demostrar una gran mejoría en el equipo, con respecto a los resultados de la temporada anterior.

Para Klopp, el hecho de que Liverpool esté disputando los títulos de la Premier League, la Fa Cup, la Carabao Cup y la UEFA Europa League, le permitiría tener cierta tranquilidad con respecto a la huella que dejaría en la institución.