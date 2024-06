Jürgen Klopp seguirá en el Liverpool: aceptó cargo de gran responsabilidad

Liverpool y Anfield no han parado de despedir a Jürgen Klopp con varios eventos en el estadio y en las inmediaciones del club. Pues, el legado que dejará el alemán para Arne Slot es enorme y el neerlandés deberá continuar por la misma vía. Con Klopp, que sentenció su salida a final de temporada tras nueve años, lograron ganar ocho títulos entre competencias locales e internacionales.

El nuevo club arrancará con Arne Slot como el sucesor de Jürgen Klopp, que, lejos de despedirse oficialmente del Anfield, volverá para el 14 de julio cuando visite el estadio nuevamente para el concierto de Taylor Swift al que atenderá con su esposa. El teutón dejó en claro que rechazaría todas las ofertas durante un año, dado que, le faltan energías para seguir dirigiendo.

Su año sabático estaría interrumpido por un nuevo rol que tendrá, justamente en el Liverpool que no quiere separarse de Jürgen Klopp. Cuando anuncio su adiós, sentenció que no dirigirá a otro club en Inglaterra que no sean los ‘Reds’. Alemania será su casa nuevamente mientras se toma el tiempo ideal para regresar con energías.

Tras sembrar la sorpresa por su adiós del Liverpool, no dejaron de llover ofertas. Una de ellas indicaba su regreso al Borussia Dortmund, en donde ya había dirigido anteriormente. También sonó en el Bayern Múnich y Barcelona. Además, rechazó ser comentarista de la Eurocopa en un canal alemán.

¿CUÁL ES EL NUEVO CARGO DE JÜRGEN KLOPP EN EL LIVERPOOL?

Desde su salida oficial, se han brindado varios eventos para despedirlo como se debe. En uno de ellos, se reveló el cargo que le ofrecieron y que tomó. De manera sorpresiva, Jürgen Klopp será el nuevo embajador de la Fundación del equipo y reveló cual fue la responsabilidad que le pusieron.

En el evento, sentenció que, “nos encantaría ayudar si podemos. Recibí la llave de la ciudad y significa mucho más de lo que piensas. Es increíble, absolutamente increíble, porque obviamente a lo largo de los años aprendimos mucho del uno del otro, pero sigo siendo alemán. Estuve nueve años en Inglaterra, no hacemos este tipo de cosas (en Alemania). Para conseguir la llave de la ciudad no estoy seguro de qué hay que hacer en Alemania para eso, pero no es solo entrenar. Significa mucho y conlleva responsabilidad y me encanta vivir esta responsabilidad tanto como podamos”.