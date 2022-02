Klopp así quiere utilizar a Luis Díaz en el Liverpool: polifacético en ataque

La llegada de Luis Díaz al Liverpool puede potenciar el ataque del equipo y Jurgen Klopp lo sabe. Por eso el entrenador eligió al colombiano para contratar. La intención es mejorar otros aspectos ofensivos y darle un nuevo aire a la escuadra inglesa.

Al respecto, con Díaz en el campo, el alemán piensa utilizarlo en varias posiciones ofensivas. Por ejemplo, la banda izquierda, donde juega normalmente Sadio Mané, será la opción principal para ubicar a Díaz. Esto, teniendo en cuenta que el senegalés podría salir del equipo en cualquier momento.

No obstante, no solo la banda izquierda será para el guajiro. Lo pondrá de nueve falso o en la ubicación de Mohamed Salah en la derecha. Esto hay que tenerlo en cuenta, pues Díaz podría convertirse en una especie de Diogo Jota, que normalmente rota en cada una de las posiciones en el tridente ofensivo del Liverpool.

Klopp quiere que el colombiano se pueda acoplar en estos 6 meses al juego fuerte de la Premier League, el trabajo defensivo y el fútbol dinámico en busca de lograr un mayor rendimiento para la segunda mitad del año en el inicio de la nueva temporada.

Con calma, pero con un claro trabajo. Así quiere el alemán enseñarle a Luis Díaz y potenciarlo de la mejor manera.

Incluso, el medio 'Four Four Two' asegura que el entrenador alemán ve a Díaz como un futbolista con condiciones para adaptarse a cualquier medio.

"Si se tiene en cuenta el ejemplo de Jota, Klopp podría optar por utilizarlo en varios roles en la línea del frente, dependiendo de la forma y el estado físico de los demás. También es conocido por su ritmo de trabajo y su disposición a ayudar a la defensiva, lo que debería adaptarse al estilo apremiante de Klopp", aseguró el rotativo.