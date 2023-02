El mercado de fichajes del fútbol internacional dejó claro el poderío económico del Chelsea. El conjunto londinense fue el club que más gasto durante la ventana de traspasos y acumuló 615 millones de euros invertidos en las dos últimas etapas de transferencias.

Las reacciones al despilfarro del Chelsea han llegado a todos los niveles del fútbol inglés, incuso hasta Jürgen Klopp ha sido consultado por el tema. El técnico del Liverpool opinó sobre la situación y llamó la atención respecto a la estrategia usada por los 'blues' para su fuerte inversión, sin exceder el 'fair play financiero'.

"No diré nada sin mi abogado", ha empezado bromeando Klopp. “No entiendo esta parte del negocio, es un número grande. Todos son muy buenos jugadores, así que felicidades. No entiendo cómo es posible, pero no me corresponde a mí explicarlo”, dijo el entrenador 'red'.

Otro de los principales rivales de los de Stanford Bridge fue consultado sobre el tema. 'Pep' Guardiola se refirió a la importancia que tiene para el City los fichajes de Chelsea.

"No opino de otros clubes porque para eso hay normas y regulaciones que ya lo hacen. Pero nosotros fuimos acusados. No lo olvido. Ocho o nueve equipos mandaron una carta a la Premier League para que nos prohibieran competir. Eso nos pasó a nosotros. Y somos el quinto equipo en gasto neto en los últimos cinco años. Esa es la realidad", dijo el técnico catalán.

Y añadió: "Lo que haga el Chelsea no es de mi incumbencia. Nosotros necesitamos buenos jugadores y el Chelsea, el Arsenal, el Liverpool y el United también lo saben. Sin buenos jugadores no se puede competir. Ni aquí ni en Europa, por eso hay que gastar".

Por ahora, el onceno londinense espera poder usar a sus nuevas fichas para meterse en la pelea por el título de la Premier League.