Klopp le ‘jala’ las orejas a Lucho Díaz: Debe aprender inglés

El presente de Luis Díaz en Liverpool parece bastante bueno, pues el técnico y los jugadores han mostrado confianza dentro del terreno de juego con el colombiano, sin embargo, no todo es color de rosa para el guajiro, quién ya recibió un ‘jalón’ de orejas.

En entrevista con Sky Sports, el técnico alemán, Jurgen Klopp, fue cuestionado sobre el fichaje y adaptación del colombiano en el equipo, a lo que él respondió: “Generalmente, eso es difícil, pero como no tenía que cambiar, tenemos un chico con mucha confianza. Estaba en un gran momento con el Porto, jugando bien para la selección, así que vino con mucha confianza. Tratamos de asegurarnos que no pierda eso, queremos que todo sea natural”.

Sobre su llegada al fútbol inglés, referenció que: “El comienzo ha sido muy bueno. Pero él es un proyecto a largo plazo para nosotros y nosotros somos un proyecto a largo plazo para él. Hay mucho más por venir”.

Aunque en la interna del conjunto inglés han sido pacientes con el guajiro en el tema del idioma, la realidad es que poco a poco esa paciencia empieza a agotarse y a Lucho ya le exigen aprender inglés para tener conversaciones fluidas.

Su compañero de equipo, Roberto Firmino, ya había confesado antes que con Díaz se comunican con una mezcla de español, inglés y portugués: “Con Luis, por razones obvias, hay un problema de idioma. Yo no hablo español, él no habla inglés. Está aprendiendo, yo no, así que tendremos que esperar hasta que su inglés mejore”.

Por ahora, el guajiro sigo demostrando en el terreno de juego que habla en un idioma universal, el fútbol, razón por la que ha jugado de manera regular y por la que se ha entendido tan bien con sus compañeros y técnico; aún así, las relaciones interpersonales también son fundamentales para un buen rendimiento, y Díaz se encuentra trabajando en ello.