Klopp no descarta un fichaje de última hora en Liverpool, pero pone condiciones

Liverpool ha tenido un irregular inicio de temporada en la Premier League al sumar solo dos puntos después de tres fechas. El equipo dirigido por Jurgen Klopp se ha visto afectado por las lesiones sufridas antes del inicio de la competencia, por lo que el estratega no ha podido tener alternativas en su plantilla,

Luego de la derrota sufrida ante Manchester United en Old Trafford, se volvieron a conocer rumores sobre la posibilidad que estarían manejando los 'reds' para hacer une nueva incorporación, principalmente en la mitad del campo, teniendo en cuenta que al parecer es la zona con más altibajos.

Al respecto, Klopp ha dejado claro que en Liverpool se trabaja constantemente en los fichajes, sin embargo, sentenció que al equipo llegará solamente el jugador "adecuado".

"No sé. De hecho, estamos trabajando constantemente en este tipo de cosas. Hablamos sobre las razones por las que a veces no sucede, a veces es demasiado caro, a veces no es el jugador adecuado, pero luego la situación cambia, cosas como esta. Pero una cosa sigue siendo importante, realmente importante: debe ser el jugador adecuado. Estamos trabajando pero veremos si pasa algo o no. No sé".

El estratega alemán no descartó que antes del final del periodo de fichajes se pueda vincular un nuevo jugador a Liverpool.

"No debe ser el mismo jugador, pero debe ser el jugador correcto. Así que algunos jugadores simplemente no están disponibles, así son las cosas. Si podemos hacer algo o si haremos algo, entonces estamos 100 por ciento convencidos de ello. Si no estamos convencidos, entonces no lo hacemos. Así que esa es la situación".

Cuándo vuelve a jugar Liverpool

Con el objetivo de lograr su primera victoria, Liverpool se prepara para recibir este sábado 27 de agosto a partir de las 9:00 de la mañana a Bournemouth en partido de la fecha 4 de la Premier League.