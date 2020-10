Klopp puso la cara: su explicación tras la goleada de Aston Villa a Liverpool

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, aseguró tras recibir siete goles del Aston Villa (2-7) que su equipo tuvo muchas ocasiones que no culminó, pero que seguramente no hubieran sido suficientes para empatar a siete.



El conjunto de Liverpool encajó ante el Villa su primera derrota liguera esta temporada.

"Sí, puedo creerlo porque he estado aquí. El Villa lo ha hecho muy bien. Han estado enormes físicamente, jugando muy inteligente y siendo muy directos, no como nosotros", explicó Klopp en declaraciones a Sky Sports.



"Tuvimos muchas ocasiones que no aprovechamos, pero cuando concedes siete, no creo que puedas haber tenido suficientes para empatar 7-7. Cometimos muchos errores y algunos muy grandes", añadió.

"Perdimos muchos balones en el sitio equivocado y parece que perdimos el rumbo del partido después del 1-0. No es una excusa. Creamos ocasiones, pero no nos protegimos, así que cada vez que perdíamos la pelota les regalábamos un contraataque", afirmó Klopp.



"Solo podemos culparnos a nosotros", subrayó.