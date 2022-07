Klopp se desquicia con Luis Díaz; regaño monumental en la pretemporada

El Liverpool se alista para la temporada 2022-23, y uno de los duelos de preparación tuvo lugar el pasado jueves 21 de julio en el Red Bull Arena frente a Leipzig de Alemania, dejando un 5-0 para los 'Reds'.

Allí, el colombiano Luis Fernando Díaz fue titular en el equipo que es dirigido por Jurgen Klopp y justamente fue víctima de un terrible regaño por parte del DT alemán.

Pues el extremo guajiro realizó un pase hacia atrás justo antes de que el juez central diera por terminada la primera parte, y se produjo una contra del Leipzig.

Por fortuna para los intereses del Liverpool, este ataque no generó peligro en las arcas de los ingleses, en vista de la rápida intervención de Virgil van Dijk y Andy Robertson.

El regaño de Jurgen Klopp a Luis Díaz

No obstante, Jurgen Klopp no se guardó nada, e incluso con grosería incluida fue el regaño para el jugador colombiano: "Me ca** en la pu**", dijo airado el DT tras la falencia de Díaz.

Aun así, el futbolista con pasado en Porto y en Junior mostró una mejor cara en el inicio de la parte complementaria, en donde vio cómo se le cometió una infracción dentro del área, la cual fue cambiada por gol, mediante el uruguayo Darwin Núñez.

Cabe recordar que Luis Díaz pinta como una de las piezas más interesantes del conjunto inglés para la próxima Premier League y Champions, en donde el objetivo es salir campeón.