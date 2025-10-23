Actualizado:
Jue, 23/10/2025 - 09:57
Klopp sentencia al Liverpool por pérdida de Luis Díaz: “Ahora les falta...”
El exentrenador alemán habló del colombiano y comparó al Liverpool de ahora con el anterior.
Justo en el día que el Liverpool lograba sumar de a tres en la UEFA Champions League cortando una mala racha de partidos con derrotas, Luis Fernando Díaz Marulanda anotó uno de los cuatro goles con el que el Bayern Múnich superó al Brujas en la competencia europea.
Vea también: César Torres reveló quien “podría ser el mejor jugador de la historia de Colombia”
Una coincidencia que vuelve a poner el nombre de Luis Díaz en el Liverpool después de que aficionados y referentes de la institución inglesa lloraran por la salida del colombiano que lograba multiplicarse, estar en faceta ofensiva y también ayudar defensivamente a su club.
Con el Bayern Múnich se está viendo ese mismo trabajo que ilusiona a los alemanes, mientras que el Liverpool ahora no tiene a alguien que haga ese sacrificio. Jürgen Klopp pidió el fichaje del colombiano en 2022 y, tres años después, y sin el alemán en el banquillo, Klopp se refirió a lo que pierden los ‘Reds’ sin ‘Lucho’.
“FUE UNA GRAN PÉRDIDA”; JÜRGEN KLOPP SOBRE LA SALIDA DE LUIS DÍAZ
El extremo colombiano buscaba salir después de no llegar a un acuerdo que definiera su renovación con el club inglés. Ante esta situación, Luis Díaz no se lo pensó dos veces y encontró una nueva casa como lo es el Bayern Múnich de la Bundesliga.
Jürgen Klopp lo tuvo en sus filas por dos años, y el entrenador alemán dejó claro que, “para mí, Luis Díaz fue una gran perdida, si analizamos el juego del año pasado del Liverpool y como solían presionar, creo que puedo decir que el era el que mejor lo hacía de los tres delanteros, tiene en su juego tenacidad con el balón y hambre de recuperarlo para su equipo. Él aportó algo al Liverpool que ahora les falta, Se sacrificaba en defensa. Eso es lo que tienen que descubrir ahora: quién en ese ataque va a ceder un poco”.
Le puede interesar: Colombia pagó deuda con Sudamérica en Mundial Sub 17: esta es la razón
Sus declaraciones en Sky Sports no pasaron desapercibidas y le dieron la razón, pues, una de las falencias grandes que ha tenido el club es la zona defensiva, dado que le llegan muy fácil. En partidos sin el colombiano, se ha evidenciado el poco sacrificio que tienen los delanteros. Ni Alexander Isak, ni los dos extremos, Mohamed Salah y Cody Gakpo logran hacer el recorrido por la banda para defender y atacar.
No hay quién haga eso en el Liverpool en estos momentos y es lo que más extrañan en Liverpool. Como dejó claro Jürgen Klopp, ahora tendrán que encontrar a un jugador que pueda tener esa capacidad de multiplicarse y sacrificarse por el equipo como lo hacía el guajiro.
🗣️.“Para mí, Luis Díaz fue una gran perdida, si analizamos el juego del año pasado del Liverpool y como solían presionar, creo que puedo decir que el era el que mejor lo hacía de los tres delanteros, tiene en su juego tenacidad con el balón y hambre de recuperarlo para su equipo.… pic.twitter.com/K4K1d8xFxL— Pasión Tiburona (@PTiburona) October 23, 2025
EL IMPACTO DE LUIS DÍAZ EN EL BAYERN MÚNICH
No solo es brillante en la faceta defensiva, pues, con su principal característica con su velocidad y definición en cuestión de segundos, el extremo del Bayern Múnich ya está firmando una de sus mejores temporadas en Europa.
Lea también: James señalado por derrota del León ante Atlas: "Artífice del fracaso"
Liverpool extraña nada más ni nada menos que sus siete goles y sus cuatro asistencias que lo dejan en una zona privilegiada en el Bayern Múnich, además de ser titular en todos los juegos posibles de la Bundesliga y de la Champions League.
Su mejor temporada en Liverpool fue la pasada que anotó 17 goles y ya suma siete en sus primeras doce apariciones con los muniqueses. Harry Kane sentenció que, perfectamente, el colombiano podía doblar sus números en su estadía en el equipo alemán. De hecho, ya suma una gran cantidad de goles y se acerca al doble dígito.
Fuente
Antena 2