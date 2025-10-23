Klopp sentencia al Liverpool por pérdida de Luis Díaz: “Ahora les falta...”

Justo en el día que el Liverpool lograba sumar de a tres en la UEFA Champions League cortando una mala racha de partidos con derrotas, Luis Fernando Díaz Marulanda anotó uno de los cuatro goles con el que el Bayern Múnich superó al Brujas en la competencia europea.

Una coincidencia que vuelve a poner el nombre de Luis Díaz en el Liverpool después de que aficionados y referentes de la institución inglesa lloraran por la salida del colombiano que lograba multiplicarse, estar en faceta ofensiva y también ayudar defensivamente a su club.

Con el Bayern Múnich se está viendo ese mismo trabajo que ilusiona a los alemanes, mientras que el Liverpool ahora no tiene a alguien que haga ese sacrificio. Jürgen Klopp pidió el fichaje del colombiano en 2022 y, tres años después, y sin el alemán en el banquillo, Klopp se refirió a lo que pierden los ‘Reds’ sin ‘Lucho’.

“FUE UNA GRAN PÉRDIDA”; JÜRGEN KLOPP SOBRE LA SALIDA DE LUIS DÍAZ

El extremo colombiano buscaba salir después de no llegar a un acuerdo que definiera su renovación con el club inglés. Ante esta situación, Luis Díaz no se lo pensó dos veces y encontró una nueva casa como lo es el Bayern Múnich de la Bundesliga.

Jürgen Klopp lo tuvo en sus filas por dos años, y el entrenador alemán dejó claro que, “para mí, Luis Díaz fue una gran perdida, si analizamos el juego del año pasado del Liverpool y como solían presionar, creo que puedo decir que el era el que mejor lo hacía de los tres delanteros, tiene en su juego tenacidad con el balón y hambre de recuperarlo para su equipo. Él aportó algo al Liverpool que ahora les falta, Se sacrificaba en defensa. Eso es lo que tienen que descubrir ahora: quién en ese ataque va a ceder un poco”.

Sus declaraciones en Sky Sports no pasaron desapercibidas y le dieron la razón, pues, una de las falencias grandes que ha tenido el club es la zona defensiva, dado que le llegan muy fácil. En partidos sin el colombiano, se ha evidenciado el poco sacrificio que tienen los delanteros. Ni Alexander Isak, ni los dos extremos, Mohamed Salah y Cody Gakpo logran hacer el recorrido por la banda para defender y atacar.

No hay quién haga eso en el Liverpool en estos momentos y es lo que más extrañan en Liverpool. Como dejó claro Jürgen Klopp, ahora tendrán que encontrar a un jugador que pueda tener esa capacidad de multiplicarse y sacrificarse por el equipo como lo hacía el guajiro.