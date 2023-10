La conversación del VAR que dejó a Luis Díaz sin gol; audios se hicieron públicos

El colegio de árbitros de la Premier League (PGMOL, por sus siglas en inglés) liberó este martes la conversación que se produjo en la sala del VAR cuando se chequeó el gol legal anulado a Luis Díaz en el encuentro entre Tottenham Hotspur y Liverpool.



En la grabación se aprecia como Dan England, tras revisar las imágenes del gol anulado a Díaz, dice "Chequeo completado", pensando que el gol había sido válido, por lo que, sin querer, confirmó la decisión del árbitro de campo, que, sin embargo, había anulado el tanto por fuera de juego.



El VAR trata de cambiar la decisión, una vez se ha restablecido el juego, algo que está fuera del protocolo, y en la sala del VAR decidieron que era ya demasiado tarde.

Vea también: La Premier League 'premia' al árbitro del gol anulado a Luis Díaz



"Como dijimos en un comunicado después del partido del sábado, sabemos que se cometió un error humano durante este encuentro, que debería haber acabado en gol tras la intervención del VAR", dijo la Premier en un comunicado.



"Como con todas las situaciones de gol, el equipo del VAR revisó todos los aspectos del gol. Una vez que los árbitros de campo invalidaron el gol, se pasó a la fase de comprobación en el VAR, y esta fue correcta. El punto de golpeo del balón fue preciso y el uso de la tecnología de líneas también", señala.



"La imagen mostró que Luis Díaz estaba en posición reglamentaria, sin necesidad de utilizar una segunda línea. En un lapso de concentración en el momento, el VAR perdió la atención en la decisión que se había tomado en el campo e incorrectamente comunicó 'chequeo completo', confirmando incorrectamente la decisión de campo. Lo hizo sin comunicarse con el asistente del VAR", añade.

Le puede interesar: Sebastián Villa irá a juicio por abuso sexual; ¿de cuánto sería su condena?



"El partido se reanudó inmediatamente y después de unos segundos, el operador de repeticiones y el asistente de VAR se dieron cuenta de que la decisión sobre el campo hacía sido fuera de juego, pero no se comunicó a los árbitros del campo en ningún momento del partido. El equipo del VAR consideró si se podía volver a parar el partido, pero el protocolo no permite eso y decidieron que no se podía intervenir", explica.



En un comunicado paralelo, el PGMOL aseguró que se va a cambiar el protocolo para que cada decisión del VAR necesite la luz verde también del asistente del VAR, además de mejorar la comunicación entre el equipo del VAR y los árbitros de campo.

Audios del VAR en el gol anulado a Luis Díaz en Tottenham vs. Liverpool