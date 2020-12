La curiosa lista donde James es uno de los mejores fichajes de la historia de la Premier

James Rodríguez ha tenido días bajos en la Premier League por cuenta de nuevas lesiones musculares que lo marginaron casi todo el mes de diciembre de las competencias y podría regresar a las canchas solo hasta la segunda semana de enero. Sin embargo, eso aún no le hace perder el, reconocimiento que tiene en Everton por las buenas consecuencias de su arribo a la ciudad de Liverpool.

El portal web de estadísticas y pronósticos ‘Who Scored’ posicionó a James Rodríguez en el once ideal de refuerzos de la temporada 2020/21 en el fútbol inglés con sus seis goles en la temporada y posicionándolo junto a jugadores como Kevin de Bruyne.

“El paso de James Rodríguez del Real Madrid a Goodison Park fue sin duda el más llamativo. De hecho, podría decirse que es una de las transferencias más notables en la historia de la Premier League. Rodríguez fue un éxito instantáneo entre los fanáticos del Everton y tiene seis goles en sus primeras 10 apariciones en la liga. De los jugadores que han comenzado más de cinco partidos de liga esta temporada, solo Kevin De Bruyne (uno cada 101,2 minutos) está creando una oportunidad clara con más frecuencia que Rodríguez (cada 120,7 minutos)”, reseñaron sobre eñl colombiano.

La lista completa de mejores fichajes en la temporada del balompié inglés: Emiliano Martínez (Aston Villa), Matty Cash (Aston Villa), Wesley Fofana (Leicester City), Thiago Silva (Chelsea), Chilweel (Chelsea), Allan (Everton), Ademola Lookman (Fulham), Hojbejrg (Tottenham), James Rodríguez (Everton), Ollie Watkins (Aston Villa) y Timo Werner (Chlesea).

