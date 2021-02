La dura competencia de James en el Everton pone en duda su titularidad

La victoria apretada del Everton por la FA Cup ante el Tottenham abrió un gran debate entre los hinchas 'Toffees', que empezaron a pedir como titular indiscutido del equipo al islandés Gylfi Sigurdsson, pieza clave de la escuadra que cada vez demuestra más su gran momento.

En el juego ante los 'Spurs' fue importante en el triunfo, tiene técnica, visión de juego y liderazgo, a tal punto que lo destacan los propios compañeros. El futbolista, durante casi toda la temporada, ha sido alternativa de Rodríguez; no obstante, los hinchas ya piden su presencia fija en el once; esto, además, porque no se lesiona casi, caso contrario al colombiano que ha perdido varios partidos por problemas físicos.

En el mencionado debate entró Leon Osman, exjugador del Everton, que en charla con la prensa inglesa aseguró que Sigurdsson es el hombre de mejor momento en la escuadra del Goodison Park.

"Está lleno de confianza en este momento. Está mostrando el nivel que los fans del Everton creían que iba a mostrar cada semana cuando llegó al club, y por el momento ha conseguido mantener a James fuera del equipo", declaró Leon Osman, exjugador de los ‘Toffees’.

Everton tendrá una seguidilla de duros enfrentamientos que definirán su posición en la Premier League. El conjunto que dirige Carlo Ancelotti busca poder entrar en posiciones de copas internacionales.

Sigurdsson, que juega su cuarta temporada con el club de la ciudad de Liverpool, ha actuado 1106 minutos en 20 partidos por el campeonato inglés y ha marcado 3 goles. Asimismo, ha tenido apariciones muy importantes en las copas locales, como el en esta semana ante el cuadro de los 'Spurs' que dirige José Mourinho.