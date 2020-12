La estrella que llegaría al Everton para opacar a James

Everton busca fichajes para la segunda mitad de la temporada y ya tiene en carpeta varios nombres con los que podrá reforzar algunas zonas de su campo. Por consiguiente, Carlo Ancelotti ha puesto sus ojos sobre una estrella del líder de la Premier League, Tottenham.

Uno de los nombres que examina el italiano es Dele Alli, quien podría restarle protagonismo a James Rodríguez, de darse su incorporación a los 'Toffees' en las próximas semanas.



Le puede interesar: El misterioso acuerdo de confidencialidad en la llegada de James a Everton

Según el diario británico ‘The Mirror’, el agente de Dele Alli está buscando nuevos aires para el volante que no ha sido tenido en cuenta por el estratega José Mourhinho, relegándolo al banco de suplentes.



“Ahora Everton está listo para ver si puede traerlo a Merseyside en préstamo una vez que se abra la ventana de transferencia de enero (...) La perspectiva de permanecer en la Premier League con el Everton podría resultar tentadora”, agregó el diario.



Vea también: "Los árbitros son unos payasos que no toman decisiones", fuerte crítica del 'Pibe'



Cabe resaltar que Everton no es la única posibilidad que tiene el inglés, ya que el equipo parisino, PSG también habría puesto sus ojos para hacerse con la prometedora estrella del fútbol británico.

Alli ha disputado tres compromisos de los 12 que se han jugado en la liga Premier, donde solamente ha sido en una ocasión participe del equipo titular. No obstante, en la Europa League el portugués Mourinho le ha dado más minutos dentro del terreno de juego.