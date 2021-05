La fuerte crítica del nivel de James: "No puede correr; si pudiera, no lo haría"

La temporada del Everton en la Premier League no fue como la esperaban los directivos, el estratega Carlo Ancelotti y el resto de la plantilla, ya que los ‘Toffes’ perdieron la oportunidad que tenían de clasificar a los torneos europeos, luego de caer goleado en la última fecha de la Premier ante el campeón Manchester City.

Los colombianos Yerry Mina y James Rodríguez tendrán que luchar nuevamente por darle la clasificación al equipo inglés, teniendo en cuenta que hace más de cuatro años no participan en un torneo internacional.

A pesar que la temporada para Rodríguez inició con pie derecho, en el cierre del campeonato inglés el colombiano tuvo varias molestias musculares que le impidieron finalizar con broche de oro su primera temporada en la Premier League. No obstante, para el periodista Richard Keys, del medio británico Bein Sports, lo de James dejó mucho que desear: “No puede correr. Si pudiera, no lo haría. Juega bien y es un lastre. No defenderá. Ponlo en el medio y los jugadores corren a su alrededor. Ha hecho 21 partidos esta temporada, jugando 1.764 minutos, principalmente bajo el sol. Vamos Carlo. Se te está tomando el pelo”.

“Veo que el talismán del Everton tiene en mente otras cosas además del último día crítico para su club. Aún así, al menos se mantiene caliente con una manta azul”, finalizó Keys.

Cabe señalar que el semestre de James cerrará con las dos fechas de las Eliminatorias a Qatar 2022, donde la Selección Colombia deberá enfrentar a Perú y Argentina por la séptima y octava fecha, respectivamente.