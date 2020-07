La nueva camiseta del Chelsea: curioso y contradictorio detalle

Chelsea presentó su camiseta para la temporada 2020/21 y no lo hizo de la mejor manera. El equipo de Frank Lampard, que venía embalado desde el reinicio de la competencia, se enfrentó contra un West Ham que supo complicarlo, aprovechar las pocas oportunidades de gol que generó y encontró la manera de hacerle sufrir una derrota pese a que los 'Blues' fueron los claros dominadores del partido.

Sin embargo, más allá de la caída, el equipo londinense lució su nueva indumentaria que resultó bastante llamativa y un poco contradictoria con su tradicional estilo, pues más allá de que, como es normal, predomina el color azul, en el pecho de cada jugador sobresale un inmenso número tres que es el emblema de su nuevo patrocinador, el cual se trata de una compañía de telecomunicaciones.

La camiseta, presentada en el encuentro frente a los 'Hammers' también será igual a la que llevará el equipo femenino de la institución, algo que anunció el club a través de sus redes sociales, mostrando a sus principales figuras con este nuevo uniforme y bajo el slogan: "Es cosa de Chelsea". De igual manera, la marca que produce la indumentaria seguirá siendo la misma y el escudo permanecerá en la parte izquierda del pecho sin modificación alguna.

Tras la derrota, Chelsea permanece en la cuarta posición con 54 puntos, pero solo dos de ventaja respecto a Manchester United, que se acercó peligrosamente a los de Lampard y a Leicester, que perdió frente a Everton y puso en riesgo la tercera casilla de la Premier.

It's matchday, and the Blues have a fresh look! 👕 What are your #WHUCHE score predictions? 🤔 pic.twitter.com/fFY8ihzYtH

Introducing our new @nikefootball 20/21 home kit, and shirt partner @ThreeUK! The herringbone-knit pattern is inspired by the traditional craft of London tailoring.



Available 09.07.20 #ItsAChelseaThing #ThePrideOfLondon pic.twitter.com/sFGBmjcbJP