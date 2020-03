La nueva faceta de Yerry Mina: profesor de español que saca sonrisas en Everton

Mientras el mundo logra superar la pandemia del coronavirus y volver a su actividad normal, los equipos de fútbol deben recurrir a los medios virtuales y las redes sociales para estar conectados junto a sus hinchas con diferentes actividades. Algunos han optado por videojuegos, dinámicas y mensajes de jugadores.

En este caso, el Everton inglés sorprendió con un jocoso video del colombiano Yerry Mina donde presenta unas clases de español con diez frases para sus aficionados. El zaguero cuenta detalles como su color, comida y lugar favorito; así como sus gustos personales.

“Hola chicos, yo soy Yerry Mina, su profesor de español... hola, cómo estás - bien, muy bien... me gusta escuchar música. Me gusta bailar, mi comida favorita es arroz con pollo; mi color favorito es azul, mi lugar favorito en el mundo es Guachené; yo juego fútbol, me gusta jugar FIFA y me gustan los perros”, fue una de las frases que el defensor colombiano expresaba tanto en español como en inglés.

En la actual temporada, y con la estadística antes de la suspensión, Yerry Mina ha jugado 25 partidos de Premier League donde anotó dos goles y otros tres cotejos en la Copa de la Liga. En este 2019/20 ha estado bajo el mando de Marco Silva y Carlo Ancelotti, quien estaría buscando otro jugador para su posición.

