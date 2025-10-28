La Premier perdería histórica fecha: Podría desaparecer el Boxing day

¿No habrá boxing day este año?

El Boxing Day es una de las tradiciones más emblemáticas del fútbol inglés y una fecha especial dentro de la Premier League. Se celebra cada 26 de diciembre, justo después de la Navidad y marca una jornada completa de partidos que reúne a millones de aficionados frente a la televisión o en los estadios. Más allá de su significado deportivo, el Boxing Day tiene raíces históricas, en el siglo XIX, era el día en que las familias adineradas daban cajas de regalos y alimentos a los trabajadores y necesitados. Con el tiempo, el fútbol adoptó esta fecha como una celebración de comunidad, pasión y continuidad.

Pues todo parece indicar que este año se podría romper la tradición, ya que las empresas de televisión dueñas de los derechos de la liga han pedido oficialmente aplazar los partidos y moverlos, todo por el contrato, en el que especifican que en fin de semana se deben jugar la mayoría de los partidos porque es donde más audiencia hay.