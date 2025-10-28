Actualizado:
Mar, 28/10/2025 - 13:31
La Premier perdería histórica fecha: Podría desaparecer el Boxing day
Se ha hecho viral la petición de aplazar el famoso boxing day.
La Premier League es seguramente la mejor de las 5 grandes ligas europeas, a lo largo del año es la más competitiva y más seguida a nivel mundial, pero este año podría sufrir un cambio que revolucionaría el calendario. A lo largo de la historia se ha jugado el boxing day, pero por petición de los emisores oficiales de televisión inglesa se ha pedido formalmente suspender esta fecha.
¿No habrá boxing day este año?
El Boxing Day es una de las tradiciones más emblemáticas del fútbol inglés y una fecha especial dentro de la Premier League. Se celebra cada 26 de diciembre, justo después de la Navidad y marca una jornada completa de partidos que reúne a millones de aficionados frente a la televisión o en los estadios. Más allá de su significado deportivo, el Boxing Day tiene raíces históricas, en el siglo XIX, era el día en que las familias adineradas daban cajas de regalos y alimentos a los trabajadores y necesitados. Con el tiempo, el fútbol adoptó esta fecha como una celebración de comunidad, pasión y continuidad.
Pues todo parece indicar que este año se podría romper la tradición, ya que las empresas de televisión dueñas de los derechos de la liga han pedido oficialmente aplazar los partidos y moverlos, todo por el contrato, en el que especifican que en fin de semana se deben jugar la mayoría de los partidos porque es donde más audiencia hay.
La Premier deberá tomar una decisión
Ahora únicamente queda esperar la decisión de la liga que parece verse obligada a moverlo, al menos por este año, ya que el próximo caería en sábado por lo que se jugará con normalidad.
Por ahora todo parece indicar que se jugará únicamente un partido el 26 y toda la jornada se jugará el 27 siendo así el boxing day con menos partidos en la historia de la Premier League.
Antena 2