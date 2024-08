La ventaja que tendrán Liverpool y Luis Díaz en el inicio de la Premier League

La temporada 2024/2025 de la Premier League está próxima a iniciar este sábado 17 de agosto. Con el objetivo de acabar con la hegemonía de Manchester City, el histórico Liverpool con el colombiano Luis Díaz intentará tener un buen arranque.

Los 'reds' tendrán un cómodo inicio de campaña, en comparación con sus rivales, por lo que la afición de Anfield espera sumar 15 puntos de 15 posibles en las cinco primeras fechas.

Lea también: Liverpool le lleva compañía a Luis Díaz: fichará un jugador de Selección Argentina

En la primera jornada, Liverpool visitará al recién ascendido Ipswich Town en un compromiso en el que los ahora dirigidos por Arne Slot podrían sumar sus primeros tres puntos.

Posteriormente, los 'reds' recibirán en Anfield Road a Brentford, mientras que en la tercera fecha tendrá el encuentro más difícil al visitar a Manchester United.

Le puede interesar:Manchester City aclaró rumores sobre fichaje de Luis Díaz: Barcelona involucrado

El clásico de Inglaterra será el primer gran desafío de Slot en el banquillo de Liverpool, teniendo en cuenta que los 'red devils' siempre fueron la "bestia negra" de Jurgen Klopp.

En la cuarta y quinta jornada, Liverpool se medirá con Nottingham Forest y Bournemouth en compromisos relativamente sencillos.

Premier League - Liverpool

Fecha 1

Ipswich Town Vs Liverpool

Fecha 2

Liverpool Vs Brentford

Fecha 3

Manchester United vs Liverpool

Fecha 4

Liverpool Vs Nottingham Forest

Fecha 5

Liverpool Vs Bournemouth

Calendario de Manchester City, Arenal, Manchester United y Chelsea en el inicio de la Premier

Fecha 1

Chelsea Vs Manchester City

Manchester United Vs Fulham

Arsenal Vs Wolves

Fecha 2

Brighton Vs Manchester United

Manchester City Vs Ipswich

Wolves Vs Chelsea

Aston Villa Vs Arsenal

Fecha 3

Arsenal Vs Brighton

West Ham Vs Manchester City

Chelsea Vs Crystal Palace

Fecha 4

Southampton Vs Manchester United

Manchester City Vs Brentford

Tottenham Vs Arsenal