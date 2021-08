“Lamento que contrataran a un payaso como entrenador”: defienden a James y critican a Rafa Benítez

Por ahora, la novela James Rodríguez en el Everton está lejos de tener un final a la vista. El jugador sigue dejando en entredicho su futuro en su actual club, al tiempo que el técnico Rafa Benítez le da oportunidades en los partidos de pretemporada.

Fue el caso del fin de semana cuando el colombiano arrancó como titular en el juego amistoso frente al Manchester United. Jugó el primer tiempo y no tuvo mayor relevancia para impedir la goleada de los Red Devils 4-0 al final del encuentro. El entrenador decidió sustituir al futbolista de 30 años para el inicio de la parte final.

Vea también: Real Madrid emprende acciones legales contra Tebas y el Fondo CVC

No obstante, dicha decisión no cayó bien, al menos entre los aficionados del Everton que siguen al equipo a través de sus cuentas en español. Las críticas no se hicieron esperar por parte de los hinchas con la decisión que tomó Rafa Benítez de no dejar en la cancha a James Rodríguez, pensando en cambiar el rumbo del juego frente al United.

“Queridos colombianos, lamento mucho que mi club haya decidido contratar a un payaso como entrenador, firmado por: todos los hinchas del Everton", escribió un aficionado, mientras que otro fue más allá pensando en la temporada que está por arrancar. “La gente de Liverpool lamenta lo que estamos haciendo con James Rodríguez".

Le puede interesar: [VIDEO] Lionel Messi viaja a París con su familia para cerrar el fichaje al PSG

Cabe señalar que a James le ha costado retomar el nivel que tanto se le elogió durante la campaña pasada. Sucedió por ejemplo en el partido de la Florida Cup ante Millonarios, donde se le vio falto el ritmo. Todo ello, después de haber dejado en el limbo su permanencia en el Everton con la llegada del estratega español.

Por lo pronto, se espera el debut oficial de James este fin de semana cuando el Everton enfrente al Southampton por la primera fecha de la Premier League. Será decisivo el desempeño del colombiano para determinar si tiene chances de seguir siendo parte del Everton o si por el contrario tendrá que buscar club, a tres semanas del cierre del mercado de pases en Europa.