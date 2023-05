Lampard se arrepiente de no haber fichado a tiempo a Haaland: "Me interesaba mucho"

Frank Lampard, técnico del Chelsea, desveló que intentó fichar a Erling Haaland durante su primera etapa en Stamford Bridge y que por entonces su nivel ya estaba "muy claro".

Lampard, que dirigió a los 'Blues' entre julio de 2019 y enero de 2021, trató de fichar a Haaland cuando este aún militaba en el Salzburgo, equipo al que se enfrentaron en un amistoso en el verano de 2019.

"Le intentó fichar la primera vez que estuve aquí. Me interesaba mucho, pero no pudo ser. Su nivel por entonces ya estaba muy claro cuando jugamos contra el Salzburgo. Le doy mucho mérito, porque me encanta ver a jugadores como él a ese nivel, con esa personalidad y con esa hambre para ser el mejor", dijo Lampard este viernes en rueda de prensa.

A Lampard le pidieron que lo comparara con Didier Drogba, uno de los mejores, si no el mejor delantero, que ha pasado por Stamford Bridge.

"No puedo compararlos, porque son diferentes y porque Drogba tuvo mucha influencia aquí durante un largo periodo de tiempo. El impacto de Haaland ha sido más instantáneo nada más llegar a la Premier. No es una comparación directa, pero ambos son grandes delanteros".

Este domingo, tendrá lugar el partido entre Manchester City y Chelsea por la Premier League. Los dirigidos por Pep Guardiola, quienes vienen de ser finalistas de la Champions League, pueden consagrarse campeones este domingo si ganan este compromiso y si además Arsenal no logra vencer como visitante a Nottingham Forest.

