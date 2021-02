Las claves del colombiano Steven Alzate para anotarle a Liverpool en Anfield

Este miércoles, en el marco de la fecha 22 de la Premier League, el colombiano Steven Alzate hizo historia al convertir su primer gol en la máxima categoría inglesa y hacerlo frente al poderoso Liverpool. El Brighton consiguió una necesaria victoria y el joven futbolista fue la gran figura del cotejo.

En sus declaraciones posteriores, Alzate no pudo ocultar la felicidad por lograr su primer gol en la Premier League (ya tenía 2 en FA Cup): "Cuando estás arriba en el marcador es natural que el club que va abajo empiece a tener la posesión. Defender contra el Liverpool nunca es fácil, pero nos mantuvimos sólidos como equipo y, afortunadamente, al final sacamos el arco en cero".

"Enorme resultado. En los últimos partidos hemos obtenido buenos resultados. Al inicio de la temporada jugamos muy bien, pero los resultados no se daban, así que es bueno sumar. Venir aquí nunca es fácil, por algo son los campeones. Simplemente seguimos la estrategia del partido y funcionó", agregó Steven Alzate sobre el batacazo en Anfield.

Y cerró ponderando el trabajo de su equipo, lejos de enfatizar en el gol anotado por él: "Esa no fue la única oportunidad que creamos, tuvimos algunas que no aprovechamos, pero lo más importante es que estoy feliz por haber ganado. La Premier no es fácil, sumar puntos es algo grande y aún más contra equipos como Liverpool. Tenemos que seguir trabajando y sumar tantos puntos como podamos".

Cabe señalar que Steven Alzate ha tenido un par de convocatorias con la Selección Colombia que dirigía Carlos Queiroz y está a la espera de conocer si Reinaldo Rueda cuenta con él para las Eliminatorias en marzo.