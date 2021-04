Le faltan mejores compañeros en Everton: férrea defensa encontró James en Inglaterra

James Rodríguez vive una situación muy particular en el fútbol inglés por cuenta del irregular rendimiento de Everton en la Premier League y sus altibajos futbolísticos a causa de las lesiones que lo han marginado de varios partidos en la temporada.

Sin embargo, a pesar de algunas críticas para el colombiano, sigue siendo un jugador de gran respeto en el club y considerado en el top de los mejores de la plantilla. Luego del partido ante Brighton ha recibido malos comentarios por su poca influencia en el pálido empate que los alejó de la Champions y la prensa lo ha defendido de cierta manera.

“A veces le dieron el balón demasiado pronto - Mason Holgate lo hizo después de que Ben Godfrey hiciera una gran recuperación - y otras lo dejaron demasiado tarde”, mencionó el diario ‘Liverpool Echo’ explicando que James en ocasiones no está bien rodeado futbolísticamente en el equipo.

"James no es sobrehumano. No puede jugar bien todos los partidos, incluso si el Everton se ha acostumbrado a que todo lo que toca se convierta en oro esta temporada. Pero necesita más calidad a su alrededor. No es fácil para Carlo Ancelotti, nombrar un banco casi lleno de canteranos y porteros, con Allan y Dominic Calvert-Lewin fuera, pero el verano es más importante que nunca", agregaron sobre los compañeros de James en Everton.

"Con un equipo completamente en forma, las cosas serán diferentes. Pero Ancelotti y Marcel Brands deben asegurarse de que James cuente con el apoyo de un elenco capaz de colocarlo en las mejores posiciones, tanto como sea posible la próxima temporada", finalizó el rotativo.

Este viernes Everton se enfrentará a Tottenham en una prueba de fuego para el sistema futbolístico de Ancelotti y las intenciones de clasificar a Champions League.