Liverpool aterriza a un Klopp que agacha la cabeza: "Tenemos que aceptar y echarnos a un lado"

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, habló en rueda de prensa este viernes previo a la fecha 31 de la Premier League 2022-23, y además de confirmar buenas noticias sobre Luis Fernando Díaz, analizó a Leeds United (próximo rival), y no pasó por alto un tema que tiene que ver con un fichaje fallido.

Pues en plena conversación con los periodistas, Klopp se resignó a no fichar este verano a Jude Bellingham del Borussia Dortmund y utilizó la metáfora de que un niño de cinco años no puede tener un Ferrari por navidades porque "es muy caro".

Y es que el Liverpool se retiró esta semana de la puja por el centrocampista inglés, ya que invertir más de 100 millones de euros en un solo futbolista pondría en peligro el proceso de reconstrucción del equipo.

La tristeza de Klopp por no poder fichar a Jude Bellingham

"No tengo nada que decir sobre ello. No es sobre Bellingham, es que no entiendo por qué hablamos de cosas que no podemos tener. No podemos pagar 100 millones por seis jugadores en verano, eso está claro", explicó Klopp ante los medios de comunicación.

Además, el DT alemán afirmó que "no somos niños. Cuando le preguntas a un niño de cinco años sobre qué quiere para Navidad, y te dice "un Ferrari", le dirás que eso es muy caro y que no puede conducirlo, incluso aunque se ponga triste porque no ha conseguido el Ferrari", estableciendo una analogía.

Por último, el entrenador de Liverpool hizo una nueva reflexión, pues comentó: "Es que tienes que trabajar con lo que tienes. Intentamos conseguir lo que necesitamos y lo que queremos, pero hay momentos que tenemos que aceptar cosas y echarnos a un lado", finalizó Jurgen Klopp.