Liverpool complicó el título de la Premier League: Tabla de posiciones y calendario

Liverpool sufrió un fuerte traspié en las aspiraciones por conseguir el título de la Premier League al empatar este sábado 7 de mayo 1-1 con Tottenham en compromiso de la fecha 36 que se disputó en Anfield Road.

A pesar que los dirigidos por Jurgen Klopp reaccionaron y gracias a un gol del colombiano Luis Fernando Díaz lograron la igualdad en el encuentro, el punto que sumaron complicó el objetivo de seguir peleando el campeonato con Manchester City.

Liverpool cuenta ahora con 83 unidades que lo ubican parcialmente primero en la tabla de posiciones, pero falta por completarse la jornada, en la que Manchester City chocará con Newcastle.

En caso de que los 'ciudadanos' ganen llegarán a 86 unidades y sacarán tres de ventaja a los 'reds'.

Tabla de posiciones de la Premier League:

1. Liverpool - 83 puntos

2. Manchester City - 83 puntos - un partido menos

Próximos partidos de Liverpool

Aston Villa Vs Liverpool

Southampton Vs. Liverpool

Liverpool Vs. Wolverhampton

Próximos partidos de Manchester City

Manchester City Vs Newcastle - Fecha 36

Wolverhampton Vs Manchester City

West Ham Vs Manchester City

Manchester City Vs Aston Villa