Liverpool comunicó que Sadio Mané tiene coronavirus

Liverpool, actual campeón de la Premier League de Inglaterra, confirmó en la tarde de este viernes 2 de octubre que el delantero senegalés Sadio Mané arrojó resultado positivo a una prueba de coronavirus.

De esta manera, el atacante fue apartado de la plantilla que se prepara para enfrentar este domingo a Aston Villa.

"Mane, que jugó y marcó en la victoria del lunes por 3-1 sobre el Arsenal, ha mostrado síntomas menores del virus pero se siente con buena salud en general" informó este viernes el Liverpool en su página web oficial.

Sadio Mane has tested positive for COVID-19 and is currently self-isolating according to the necessary guidelines.