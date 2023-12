Liverpool confirmó una mala noticia para Luis Díaz en pleno Boxing Day

El futbolista colombiano Luis Fernando Díaz fue confirmado este martes 26 de diciembre como suplente en Liverpool para visitar a Burnley en partido de la jornada 19 de la Premier League que hace parte del tradicional 'Boxing Day'.

Díaz Marulanda será alternativa, teniendo en cuenta el golpe que sufrió el pasado sábado 23 de diciembre en el empate 1-1 contra Arsenal por la jornada 18 en Anfield Road.

Durante dicho compromiso, el colombiano tuvo un fuerte choque con Bukayo Saka, el cual le generó un fuero dolor en la rodilla izquierda.

Lea también: [VIDEO] Luis Díaz tuvo emotivo encuentro con Dáire Gorman: hincha de Liverpool que lo define como "héroe"

Tras haber sido examinado por el cuerpo médico, se determinó la sustitución de Díaz en el minuto 64.

La suplencia del colombiano se registra, a pesar de que en su momento el director técnico Jurgen Klopp manifestó que le generaba preocupación lo sufrido por el guajiro.

"Fue rodilla contra rodilla. Solo es un poco de dolor, no me preocupa, pero nunca se sabe. Lucho me dijo que sentía un poco de dolor. Lucho me dijo 'dolorcito', los fisioterapeutas no estaban demasiado preocupados, pero nunca se sabe y jugamos en tres días y nunca se sabe lo rápido que es la recuperación, así que hay que ver. No lo sé", afirmó el entrenador.