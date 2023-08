Klopp fue de frente con Mbappé y le reveló sus planes en el mercado; habló en rueda de prensa

La relación entre PSG y Kylian Mbappé parece estar próxima a la ruptura, pues el delantero francés no ha llegado a un acuerdo para renovar su contrato y por ello saldría gratis en 2024.

Pero en vista de la negativa del francés, PSG habría tomado la decisión de no contar con él para la temporada 2023-24 por ello está abierto a las ofertas que puedan llegar por él, yendo en contravía de que se marche gratis el próximo año.

Por esto se ha hablado recientemente sobre un supuesto interés de Liverpool en Mbappé, por lo que el entrenador Jurgen Klopp fue consultado, y no dudó al emitir su respuesta.

Jurgen Klopp habló sobre el supuesto interés de Liverpool en Kylian Mbappé

"¿Los rumores de Mbappé?, nos reímos de eso", dijo Klopp a los medios de comunicación descartando el interés y la consecuente llegada del delantero francés a Liverpool.

Además, el entrenador alemán dijo "no me gustaría fastidiar la historia, pero según sé, no hay nada", en un tono un poco más serio, por lo que parece que en definitiva -aunque ya era difícil- que Mbappé se ponga la camiseta del Liverpool.

Claro está que Klopp dejó un espacio para la sorpresa, pues apuntó: "Quizá alguien (la dirigencia de Liverpool) quiera sorprenderme, pero sería la primera vez en ocho años".

Eso sí, se espera que Liverpool continúe trabajando para firmar la llegada de un nuevo jugador, teniendo en cuenta que la salida de Fabinho dejó una plaza por cubrir, por lo que se estaría trabajando en un polivalente con características similares a las del brasileño.