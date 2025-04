Liverpool le abre la puerta a Luis Díaz: revelan su millonario precio

Una de las grandes novelas desde hace unos meses es nada más ni nada menos que el tema de Luis Fernando Díaz Marulanda que viene retumbando en Inglaterra y en las diferentes ligas de Europa por la posibilidad de que el colombiano salga del Liverpool.

No ha habido acuerdos en la renovación de Luis Díaz, pese a que al guajiro todavía le quedan dos años de contrato. Y es que, aunque el vínculo es largo, a Díaz le afana tener un mejor contrato en cuanto a temas económicos se refiere. Desde su llegada en 2022, todavía se mantiene como uno de los jugadores del plantel con peores ingresos.

Vea también: Luis Díaz está obligando al Liverpool: decisión definitiva para su futuro

Este aspecto no ha cambiado y Luis Díaz podría tomar otro rumbo si no llegan a acuerdos en una suma grande de dinero que lo pueda convencer. Además, Barcelona, Paris Saint-Germain y ahora el Al Nassr de Arabia Saudita han estado pendientes del futuro del ex Junior y Porto. Ante esto, salió la información de que Liverpool ya le habría puesto precio al colombiano.

EL PRECIO QUE ESPERA LIVERPOOL PARA VENDER A LUIS DÍAZ

Aunque todavía no hay certezas de la continuidad de Luis Díaz, el Liverpool empieza a armar un equipo estelar por la renovación confirmada de Mohamed Salah por dos años más. Sin embargo, no hay tiempo de celebrar, pues se esperan otros descartes grandes en la plantilla para la siguiente temporada.

Sobre el comienzo del 2022, Liverpool fichó a Luis Díaz con un valor de 45 millones de euros, sumado a 20 en variables para un total de 65 millones. Los ‘Reds’ le sacarían provecho a una venta del colombiano con el nuevo valor que revelaron para pensar en una posible venta ante los intereses de Arabia Saudita, Barcelona y PSG.

En los últimos días, Liverpool dejó la incertidumbre a un lado y le puso precio al guajiro. La idea, según cuenta el periodista François Plateau es sacarle un poco de provecho en el mercado con salidas de Luis Díaz y de Darwin Núñez para hacer una ganancia superior a los 150 millones de euros.

Le puede interesar: Luis Díaz recibe nuevo desplante en Liverpool: Salah y Van Dijk involucrados

François Plateau mantuvo que, “se espera que el Liverpool recaude alrededor de £150 millones con las ventas de jugadores este verano, principalmente por las posibles ventas de Darwin Núñez y Luis Díaz, ambos atrayendo el interés de Arabia Saudita, y Díaz también llamando la atención de España”.

Esto ya es una señal para los equipos interesados que ya conocen cuánto dinero deben poner sobre la mesa para fichar al extremo colombiano, Lo que queda claro es que queda poco para salir campeones de la presente Premier League con Luis Diaz y Darwin Núñez que podrían dejar el club a final de temporada.