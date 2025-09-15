Liverpool llora por Luis Díaz: “Hacía la diferencia con goles”

Bayern Múnich confió en Luis Fernando Díaz Marulanda que venía dando de qué hablar con su mejor temporada con el Liverpool. Los alemanes pagaron 75 millones de euros por el colombiano y ya ha dado efecto con cinco partidos oficiales disputados.

Luis Díaz ya lleva cuatro goles en cinco partidos, además de dos asistencias. En la temporada pasada con Liverpool tuvo el mejor impacto con anotaciones y con pase goles que dieron de qué hablar. El extremo guajiro dejó huella en el equipo inglés y ahora quiere hacer lo mismo en Alemania.

Líderes en la Bundesliga y Liverpool en la Premier League, pero con una dificultad enorme para meter goles a lo largo de este arranque. Ni Mohamed Salah, ni Cody Gakpo, ni el mismo Alexander Isak han podido dar golpes goleadores. El club apenas ha ganado por la mínima diferencia complicándose bastante.

Sin duda alguna, una de las grandes ausencias en ese Liverpool es la baja de Luis Díaz. Alisson Becker, portero de los ‘Reds’ dejó claro que extrañan el impacto goleador y de asistencias.

ALISSON BECKER LAMENTÓ LA SALIDA DE LUIS DÍAZ DEL LIVERPOOL

En esta temporada, las cosas se le han complicado al Liverpool. Pese a los cuatro triunfos que lo dejan como líderes en la Premier League se ha notadoi la ausencia de Luis Díaz que venía de ser el jugador de mejor impacto tanto goleador como de asistente.

Por esta razón, Alisson lamentó la salida del colombiano, además de la de Darwin Núñez, “todos los jugadores que se fueron eran importantes. Lucho, Darwin, todos hacían la diferencia para nosotros con goles o jugando, luchando, defendiendo. Tenían energía buena y los echamos de menos”.

Sin embargo, con una plantilla renovada y millonaria, aseguró que, “los que llegaron son cracks, están haciéndolo muy bien con contribuciones, tienen mucha calidad. Está claro que queremos mejorar porque necesitamos hacerlo, tenemos muchas competencias para jugar”.

LUIS DÍAZ SE ‘OLVIDA’ DEL LIVERPOOL

Mientras el Liverpool extraña a ‘Lucho’, el guajiro parece olvidarse cada vez más de la huella que dejó en el equipo británico y quiere superar todo. En cinco partidos ya anotó cuatro goles y tal vez superará las marcas que dejó en Anfield. Su mejor temporada fue la pasada con 17 goles que le costaron 38 partidos para hacerlo.

Con cuatro anotaciones, ya está muy encaminado a poder superar sus mejores cifras que dejó en Inglaterra. Además, se viene la Champions que es uno de los grandes objetivos por parte del club para esta temporada. No pudo lograr esa copa en Anfield, pero tendrá la chance de levantarla con los bávaros.