"Liverpool no es consciente": explotan por la salida de Luis Díaz de la Premier

Nueva fecha de la Premier League para el Liverpool que enfrentó en condición de local al Manchester United en un clásico británico con necesidades para los dos clubes. Los locales llevaban tres derrotas en todas las competencias contando Champions y Premier, mientras que los ‘Red Devils’ esperaban afianzarse y ganar confianza con Rúben Amorim.

También era el momento adecuado para que el Liverpool hiciera olvidar a Luis Fernando Díaz Marulanda con los fichajes de Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Alexander Isak que no han demostrado mucho desde que llegaron al cuadro de Anfield. Pagaron muchos millones, plata que pudieron utilizar para renovar a ‘Lucho’, pero no optaron por ampliar el contrato.

Manchester United se quedó con la victoria frente a un Liverpool que no tuvo la pegada deseada ni en Wirtz, Ekitike cuando entró ni Isak. Extrañan a Luis Díaz bastante y eso se nota con lo apretado que han sido los resultados y por las últimas cuatro derrotas. Justamente, el streamer argentino, Davoo Xeneize afirmó lo importante que era el colombiano para Arne Slot en el cuadro ‘Red’.

“LO ECHÓ DEL CLUB CREYENDO QUE IBA A ENCONTRAR UN REEMPLAZANTE”; DAVOO XENEIZE EXPONE AL LIVERPOOL

El reconocido argentino inició, “Amorim destrozó al Liverpool. Hoy el Liverpool tiene más dudas que certezas, hoy el Liverpool no sabe dónde meterse. El Liverpool tiene mucho miedo y aprovecho para decirles a los colombianos, que hace poco vi que pusieron algo que dije yo y decía, ‘Liverpool no es consciente de lo que hizo con ’Lucho’ Díaz. Lo echó del club creyendo que iba a encontrar un reemplazante y no tiene a ningún jugador que tenga uno contra uno”.

Además, continuó indicando que, “el tiempo me da la razón. Liverpool creyó que con Ekitike, con Isak, con Wirtz iba a suplantar al único jugador habilidoso que tenía en el plantel. Luis Díaz en el Bayern, partido que juega, partido que marca un gol. La historia es una sola”.

Mientras el Liverpool encadena una serie de cuatro derrotas consecutivas, Luis Díaz no ha dejado de brillar en suelo bávaro con sus pinceladas de talento y por su actuación diferencial en el campo de juego. De lejos, se nota que a los ‘Reds’ les hace falta un futbolista como el colombiano, no solo por las derrotas, sino por la poca pegada que han tenido los supuestos reemplazantes del nacido en Barrancas, La Guajira.