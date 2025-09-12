Liverpool no quería a Luis Díaz: lo ofrecieron a otro gigante de Premier

Luis Díaz buscó la manera de salir del Liverpool justo en un momento en el que el club no había entablado las conversaciones para poder renovarle su contrato por más años. En ese sentido, el colombiano encontró una mano y una liga completamente nueva como lo es el Bayern Múnich y la Bundesliga.

No le costó adaptarse, pese a dejar la liga más competitiva del mundo. En la Premier League alcanzó a dejar huella, pero, la realidad es que nunca fue una estrella dentro del equipo que tuviera la oportunidad de ser blindado de una u otra manera. De hecho, el Liverpool también le estaba buscando equipo y querían utilizarlo como una moneda de cambio.

Por 75 millones de euros, Luis Díaz se mudó a Baviera para sumar su primera experiencia en Alemania. Liverpool le sacó provecho a la venta del guajiro para fichar a jugadores costosos como Florian Wirtz, Milos Kerkez y Alexander Isak, la transferencia más cara de toda la historia de la Premier.

Lo soltaron en el 2025, pero la realidad dicta que desde el 2024 estaban buscando la salida del colombiano como un descarte del plantel y como un elemento de intercambio con otra figura de la Premier League.

LUIS DÍAZ ESTUVO CERCA DE JUGAR EN MANCHESTER CITY

Desde Inglaterra afirmaron que Liverpool siempre ha sido un equipo que en los últimos años se ha caracterizado por renovaciones altas y por “ofrecer contratos lucrativos a sus jugadores estrella”. Con Luis Díaz, al parecer esto no fue así. Nunca hubo acuerdos para pactar su extensión de su vínculo y tuvo que encontrar otro lugar.

Justamente, en suelo británico, avisaron que Luis Díaz estuvo muy cerca de jugar en el Manchester City. The Telegraph afirmó que cuando sonó la posibilidad de un cambio de equipo y se habló del club ciudadano, Arne Slot lo contempló, pero querían hacer un intercambio. ‘Lucho’ por Julián Álvarez.

No obstante, todo cambió y dejaron a Luis Díaz sin la posibilidad de ese trueque. Tal vez fue para mejor, dado que el guajiro firmó su mejor temporada con el Liverpool. Y es que, el Manchester City sentenció que no iba a vender jugadores a sus rivales directos de la Premier League, y los ‘Reds’ se quedaron sin esa opción. Julián Álvarez terminó firmando con Atlético de Madrid, y ‘Lucho’ esperó un año para salir al Bayern Múnich.

LUIS DÍAZ EN EL BAYERN MÚNICH: UNA TEMPORADA CON MEJORES NÚMEROS

El colombiano llegó al Bayern Múnich tras su mejor temporada goleadora con el Liverpool. En ese sentido, el extremo ex Porto y Junior de Barranquilla arrancó de la mejor manera en Alemania. Luis ha disputado cuatro partidos oficiales con los bávaros y ha brillado con goles y asistencias.

Ganó su primer título en la Supercopa de Alemania con un gol. En el arranque de la Bundesliga, le anotó a Leipzig en el debut y dio dos asistencias. Además, marcó contra Augsburgo. También debutó en la Copa alemana en un partido en el cual tuvo varias opciones de marcar, pero no tuvo la definición deseada.