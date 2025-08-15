Liverpool olvidó a Luis Díaz: el motivo que reveló todo en la Premier

Después de mucho silencio y de negaciones en el mercado de fichajes, Liverpool no pudo hacer más para retener a Luis Fernando Díaz Marulanda en la institución. El guajiro estaba entre el FC Barcelona o el Bayern Múnich, pero su salida de Anfield parecía ser un hecho.

Efectivamente, el Bayern Múnich se quedó con los servicios de Luis Díaz, y apareció la incógnita con el posible reemplazo del colombiano. Liverpool trajo a Hugo Ekitike, delantero centro o también extremo por izquierda, además de darle continuidad a Cody Gakpo, quien era la principal competencia de ‘Lucho’ en su momento.

Mientras Luis Díaz aguarda por su debut oficial en el Bayern Múnich que sería el sábado 16 de agosto en la Supercopa de Alemania contra el Stuttgart, Liverpool confirmó que no extrañó al colombiano., Además, como si fuera poco, su salida permitió que otros futbolistas de menor protagonismo dieran el golpe.

Arne Slot tendrá que preparar a la nueva era del Liverpool sin el colombiano, pero con jugadores de talla mundial como Mohamed Salah que se quedó, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Cody Gakpo, entre otros.

EL LIVERPOOL CELEBRÓ SIN LUIS DÍAZ EN LA PREMIER LEAGUE

La Premier League ya inició con el vibrante duelo entre Liverpool contra Bournemouth en Anfield. Hubo homenaje para Diogo Jota y no extrañaron ni a Luis Díaz ni a Darwin Núñez que no hicieron nada de falta en el campo de juego.

El motivo es que, Liverpool encontró a los refuerzos ideales para suplir al cafetero, y, además, contó con el buen nivel de jugadores que estaban ‘olvidados’ como el caso de Federico Chiesa que no tuvo mucho protagonismo en su primera temporada con los ‘Reds.

Hugo Ekitike, quien apareció en el frente de ataque abrió la cuenta después de una asistencia de Alexis Mac Allister, principal socio y compañero de Luis Díaz. Posteriormente, Cody Gakpo, quien ya no tendrá que competir con nadie en el costado izquierdo apareció para marcar el segundo para el Liverpool.

Aunque sufrieron por el empate de Semenyo, Federico Chiesa tuvo un regreso estelar con un gol que olvida completamente al extremo oriundo de Barrancas, La Guajira. Mohamed Salah tampoco defraudó y puso su sello con el cuarto y definitivo tanto.

Bajo ese panorama, Liverpool no extraña para nada a Luis Diaz, pues, su salida permitió que Federico Chiesa tuviera cabida y respondiera con anotación, además del estreno goleador de Hugo Ekitike, refuerzo estelar y de Cody Gakpo, quien solía ser el principal competidor por la posición del ahora jugador del Bayern Múnich.

EL ‘ÚNICO’ QUE SÍ EXTRAÑA A LUIS DÍAZ EN EL LIVERPOOL

Sin duda alguna, Luis Díaz encontró a un hermano en el Liverpool. Alexis Mac Allister se convirtió en su amigo, su socio en la cancha y su traductor. Pues, pese a la victoria y las conclusiones de que, con los fichajes se ‘olvidaron’ de ‘Lucho’, el argentino todavía no ha podido superar esa salida.

De hecho, no solo extraña a Luis Díaz, sino que también, Alexis Mac Allister echa de menos a Darwin Núñez, quien firmó con el Al Hilal. En declaraciones para The Players’ Tribune, el campeón del mundo en 2022 afirmó que, “Lucho y Darwin son el ying y el yang: Lucho, el callado, el que se ríe por todo. Darwin, el loco”.

Posteriormente, señaló que hubo lágrimas con la salida de los dos, “tengo que admitir que se me cae otra lágrima al pensar que Lucho, Darwin y Taffa (Claudio Taffarel) no van a estar más con nosotros”. En ese sentido, afirmó que los compañeros sudamericanos fueron increíbles y que harán falta.