Liverpool responde a las declaraciones de Luis Díaz sobre su futuro

Liverpool reaccionó a declaración de Luis Díaz

Minutos después de la declaración de Luis Díaz, desde Liverpool se generó una reacción a través de sus redes sociales.

Con una publicación en la que aparece el colombiano con la camiseta de los 'reds' con el trofeo de campeón de la Premier League, al cual le da un beso, la institución de Anfield parece dar pistas el futuro de Lucho.

A la imagen la acompañó el mensaje "He's from Barrancas, and he plays for Liverpool..." 🇨🇴🎵, el cual es un fragmento de la canción que le crearon los hinchas de Liverpool a Lucho.