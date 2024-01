Liverpool se desarma; cuatro salidas confirmadas además de la de Klopp

El director técnico alemán Jürgen Klopp sorprendió este viernes 26 de enero al anunciar que no continuará al frente de Liverpool al terminar la temporada 2023/2024.

"Me estoy quedando sin energía. No tengo ningún problema, obviamente. Sabía que tendría que anunciarlo en algún momento, está todo bien, pero sé que no puedo hacer este trabajo una y otra vez", explicó Klopp.

El alemán dejará Liverpool después de ocho años en los que conquistó la Premier League, Copa de la Liga, la FA Cup, una Community Shield, una Champions League, una Supercopa de la UEFA y un Mundial de Clubes de la FIFA.

Más salidas en Liverpool

Además de la salida de Jürgen Klopp, Liverpool también perderá a Pepijn Lijnders y Peter Krawietz, quienes se han desempeñado como asistentes del alemán durante su gestión en el equipo.

Otro importante elemento que dejará Liverpool es Vitor Matos, que fue el entrenador de desarrollo de élite en los últimos años.

Finalmente, el equipo 'red' confirmó la salida de su director deportivo Jorg Schmadtke.

"Nos gustaría dejar constancia de nuestra gratitud a Jorg por el importante papel que ha desempeñado desde que se unió al Liverpool el verano pasado. Ha hecho una valiosa contribución, tanto en términos del apoyo que brindó a Jürgen Klopp como de la asistencia y orientación brindada a nuestro destacado departamento de operaciones futbolísticas", explicó el presidente de Fenway Sports Group, Mike Gordon.