Liverpool se olvida de Luis Díaz: tendría millonario sucesor en diciembre

Las derrotas y las irregularidades en el Liverpool siguen dando de qué hablar en una temporada en la que salió de Luis Fernando Díaz Marulanda, un error que les salió costoso y que la afición no ha podido superar. Al colombiano lo adoraban en el equipo. Los aficionados lo tenían como un referente y hasta los juveniles de la institución.

Vea también: Liga de Naciones Femenina: DÓNDE VER todos los partidos | Fecha 3 y 4

Curiosamente, el Liverpool no puso sobre la mesa el dinero para ampliarle su contrato. ‘Lucho’ quería otras experiencias y lo consiguió en el Bayern Múnich. Aunque nunca soltaron un euro para poder mejorarle las condiciones salariales al colombiano, sí hicieron millonarias inversiones como el fichaje de Alexander Isak que es récord en la Premier League, Milos Kerkez o Florian Wirtz.

Esas incorporaciones poco o nada le han servido al Liverpool que no ha podido tomar las primeras posiciones de la tabla de la Premier League. Evidentemente extrañan a Luis Díaz y, justo en la mitad de la temporada estarían dispuestos a fichar a un jugador que pueda reemplazar al guajiro.

EL MILLONARIO REEMPLAZO QUE TENDRÍA LUIS DÍAZ EN EL LIVERPOOL

Luis Díaz ya se fue del Liverpool desde hace algunos meses. Sin embargo, dentro de los fichajes para esta temporada no hubo nadie con características similares a las del colombiano. Ni Florian Wirtz, ni mucho menos Alexander Isak que es un delantero centro.

Gastaron millones y no se armaron en el costado izquierdo que aqueja la afición por la salida de ‘Lucho’. Reaccionaron y admitieron el error que cometieron al no mantener al ex Porto y ahora van por su reemplazo que vendría desde la misma Premier League.

Le puede interesar: Nueva decisión de Millonarios con Hernán Torres para 2026: "Con él..."

Se trata nada más ni nada menos que del extremo por izquierda del Bournemouth, Antoine Semenyo. El ghanés tiene también mercado en el Manchester City que también ha puesto sus ojos en el jugador nacido en Inglaterra, pero nacionalizado en Ghana.

El periodista de Sky Sports, Florian Plettenberg afirmó que, “entiendo que el Liverpool está trabajando seriamente en Antoine Semenyo para la ventana de invierno, y ya se han llevado a cabo conversaciones concretas”. Con Semenyo quieren salir de la crisis por la que pasan en la Premier League.

LOS PROBLEMAS PARA EL LIVERPOOL CON ANTOINE SEMENYO

No será para nada sencillo, pues, el periodista también afirmó que, “Liverpool es plenamente consciente de su cláusula de liberación por alrededor de 70 millones de euros”. Ya gastaron millones en el mercado de fichajes que poco o nada han dado resultado, sería arriesgar mucho poner setenta millones sobre la mesa.

Lea también: Hernán Torres dio a conocer los 7 refuerzos que quiere para Millonarios

El otro tema que complica bastante es el de la competencia, pues, Florian Plettenberg reveló que, “el Liverpool lo quiere, pero hay una fuerte competencia, con otros grandes equipos ingleses interesados. El Bayern no está actualmente en la contienda. El extremo versátil de 25 años tiene contrato con el Bournemouth hasta 2030″.

70 millones costaría Antoine Semenyo. Ya gastaron millones en Alexander Isak, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez y en Florian Wirtz, la pregunta era por qué no usar ese dinero para renovar a Luis Díaz ante el pedido de la afición y de ídolos del Liverpool.