Liverpool sigue gastando dinero; es oficial la llegada de un jugador italiano

¿Cuánto le costó a Liverpool el fichaje del defensor Giovanni Leoni?

Según la prensa británica, el traspaso del joven defensa, que disputó sus primeros 17 partidos de la Serie A con el Parma la temporada pasada, se estima en 26 millones de libras (30 millones de euros).

El Liverpool, vigente campeón de Inglaterra, está muy activo en el mercado de fichajes este verano. El club del norte de Inglaterra ya ha invertido 260 millones de libras (301 millones de euros) en fichajes, entre ellos los delanteros alemanes Florian Wirtz y el francés Hugo Ekitiké, los laterales holandeses Jeremie Frimpong y el defensa húngaro Milos Kerkez.

Con la llegada de Leoni, los Reds refuerzan su defensa central, debilitada por la marcha de Jarell Quansah al Bayer Leverkusen y la lesión de Joe Gómez, quien se perdió la mayoría de los partidos de pretemporada. Según informes, el Real Madrid ha contactado con Ibrahima Konaté, a quien solo le queda un año de contrato.

Además de Giovanni Leoni, el Liverpool estaría interesado en el capitán del Crystal Palace, Marc Guehi, para reforzar aún más esta zona de la defensa, según informes de la prensa británica.