Actualizado:
Jue, 14/08/2025 - 06:54
Liverpool sigue gastando dinero; es oficial la llegada de un jugador italiano
El conjunto de Anfield suma un elemento joven a su plantilla.
El Liverpool y el Parma han llegado a un acuerdo para el traspaso del defensa central italiano de 18 años Giovanni Leoni al club inglés, según anunció el jueves el entrenador de los Reds, Arne Slot.
"Los clubes han llegado a un acuerdo, pero Leoni aún no ha firmado", declaró Arne Slot en rueda de prensa la víspera del partido de la primera jornada de la Premier League, que se jugará el viernes en casa contra el Bournemouth.
Lea también: Jesurún tomó decisión con el futuro del DT de Colombia para la Eliminatoria
En otras noticias: ¿cuál ha sido el mejor capitán de la Selección Colombia?
¿Cuánto le costó a Liverpool el fichaje del defensor Giovanni Leoni?
Según la prensa británica, el traspaso del joven defensa, que disputó sus primeros 17 partidos de la Serie A con el Parma la temporada pasada, se estima en 26 millones de libras (30 millones de euros).
El Liverpool, vigente campeón de Inglaterra, está muy activo en el mercado de fichajes este verano. El club del norte de Inglaterra ya ha invertido 260 millones de libras (301 millones de euros) en fichajes, entre ellos los delanteros alemanes Florian Wirtz y el francés Hugo Ekitiké, los laterales holandeses Jeremie Frimpong y el defensa húngaro Milos Kerkez.
Con la llegada de Leoni, los Reds refuerzan su defensa central, debilitada por la marcha de Jarell Quansah al Bayer Leverkusen y la lesión de Joe Gómez, quien se perdió la mayoría de los partidos de pretemporada. Según informes, el Real Madrid ha contactado con Ibrahima Konaté, a quien solo le queda un año de contrato.
Además de Giovanni Leoni, el Liverpool estaría interesado en el capitán del Crystal Palace, Marc Guehi, para reforzar aún más esta zona de la defensa, según informes de la prensa británica.
El gran reto de Liverpool ante las sensibles bajas que ha sufrido
El Liverpool busca con esta nómina defender el título de la Premier League, equipo que no ha ganado dos títulos de liga consecutivos desde 1984, algo que Slot prevé que será un reto aún más difícil dada la rotación en su plantilla.
Cabe mencionar que Trent Alexander-Arnold, Luis Díaz, Darwin Núñez y Caoimhin Kelleher también se han marchado, mientras que el club aún está asimilando la trágica pérdida de Diogo Jota, fallecido en un accidente de coche el mes pasado.
Fuente
Agencia AFP / Antena 2