Liverpool superó a Luis Díaz y anunció al fichaje más caro de su historia

Sin duda alguna, lo que ha demostrado los últimos mercados de fichajes es que los diferentes equipos de Europa están perdiendo la cabeza para tazar a futbolistas con cifras exorbitantes de más de cien millones de euros. Y, claramente, hay clubes que pagan esas multimillonarias sumas de dinero.

Justamente, el Liverpool se ha convertido en el equipo que más ha gastado en esta Premier League con los fichajes de Florian Wirtz (125 millones de euros) y Hugo Ekitike (95 millones de euros). Además, llegaron Milos Kerkez (47 millones de euros), Jeremie Frimpong (40 millones de euros) y Giovanni Leoni por 31 millones de euros.

Por la salida de Luis Díaz al Bayern Múnich, Liverpool hizo caja y superó al colombiano para poder fichar a sus nuevos elementos. En ese sentido, perdieron la cabeza con Alexander Isak. Por el sueco pagaron 137 millones de euros más 23 en variables, es decir, la cifra alcanzó a subir a los 160 millones, una suma de récord para los ‘Reds’ y para la Premier League.

ALEXANDER ISAK YA FUE PRESENTADO EN EL LIVERPOOL

Después de la incertidumbre con el futuro de Alexander Isak en el Newcastle United, las ‘Urracas’ por fin aceptaron una oferta por el delantero sueco que se sumará al equipo de Anfield.

En primera instancia, el Newcastle United estaba esperando una oferta de 120 millones. Una cifra que ya era descomunal. Ante las negativas al Liverpool, Alexander Isak se rebeló con su equipo y no fue tenido en cuenta para los arranques ligueros.

A la espera de una oferta que le gustara al Newcastle, Liverpool envió una propuesta de 137 millones de euros que en principio logró convencer a las ‘Urracas’. Alexander Isak se convirtió en el jugador más costoso de la Premier League y, por ende, de los ‘Reds’.

NEWCASTLE SOLUCIONÓ PROBLEMA Y DEJÓ IR A ALEXANDER ISAK

Una de las grandes trabas que el Newcastle United le estaba dando al Liverpool era la necesidad de conseguir a un delantero para poder suplir al sueco. Además de la gran cifra de dinero que estaba pidiendo el equipo que alguna vez tuvo a Faustino Asprilla en sus filas, debían confirmar el reemplazo de un goleador.

En ese sentido, después de muchas negativas hacia el Liverpool, Newcastle confirmó el fichaje de Nick Woltemade, atacante de 23 años que salió del Stuttgart y que firmó con el elenco inglés, pese al interés que tenía el Bayern Múnich. Eso fue lo que destrabó todo para que Alexander Isak, al límite del final del mercado de transferencias, pudiera mudarse a Anfield.