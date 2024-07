Liverpool tendrá nueve bajas de peso para la pretemporada

Liverpool Fc comenzó oficialmente los trabajos de pretemporada bajo las órdenes del director técnico Arne Slot, quien ha dado a conocer los planes que tiene con los 'reds'.

Teniendo en cuenta el desarrollo de la Eurocopa y la Copa América, Slot ha entrenado con un número reducido de jugadores, por lo que le ha dado la oportunidad a varios jugadores de las divisiones menores de integrarse al plantel profesional.

Sin embargo, se espera que Liverpool cuente con gran parte de sus figuras, entre las que se destaca el egipcio Mohamed Salah, el japonés Wataru Endo. Andy Robertson y Dominik Szoboszlai en los próximos días.

Desde Anfield se ha informado que a medida que los jugadores de la plantilla terminen la participación internacional con sus respectivas selecciones, se les dará 15 días de descanso antes de sumarse a los entrenamientos.

Liverpool tendrá nueve bajas

A pesar de que Arne Slot trabajará con gran parte del plantel durante el mes de julio, solo hasta los inicios de agosto podría tener bajo sus órdenes a nueve de sus máximas figuras.

Y es que Virgil Van Dijk, Ryan Gravenberch, Cody Gakpo, Trent Alexander Arnold, Joe Gómez y Ibrahima Konaté aún siguen en competencia con las selecciones de los Países Bajos, Inglaterra y Francia en la Eurocopa y o más seguro es que terminen el certamen el próximo fin de semana del 13 y 14 de julio.

Una situación similar tienen Darwin Núñez, Alexis Mac Allister y Luis Díaz, quienes están con Uruguay, Argentina y Colombia en las semifinales de la Copa América.

Ante este panorama, los jugadores mencionados no estarían disponibles para los amistosos frente a Real Betis y Arsenal de julio y serían duda para el compromiso contra Manchester United del 3 de agosto.

Amistosos de pretemporada de Liverpool



Liverpool vs Real Betis (26 de julio)

Liverpool vs Arsenai (31 de julio)

Liverpool vs Manchester United (3 de agosto)

Liverpool Vs Sevilla (11 de agosto)