Liverpool vive un calvario que podría afectar a Luis Díaz: se asoma nueva baja

La Premier League, es ese torneo que nunca se detiene. Ya sea porque se juega la liga local, o bien porque las copas nacionales también están en disputa. La intensidad de una de las competencias más pesadas y competitivas en el mundo no da tregua, y por esta razón, Liverpool ha sido uno de los más afectados por esta situación, con bajas dentro del plantel para los próximos partidos.

Y es que, Darwin Núñez, en el encuentro ante Chelsea, sufrió un duro golpe por un pisotón sobre los 20 minutos. Aunque no lo sacó del partido y pudo disputar la totalidad del juego dando una asistencia a Luis Díaz, el uruguayo tuvo que abandonar el campo de juego al término del compromiso con una bota protectora. Le hicieron una radiografía, que menos mal no arrojó una fractura.

Darwin Núñez no entrenó en los últimos días previo al compromiso contra el Arsenal en el Emirates del domingo 4 de febrero. El charrúa tiene una inflamación en el pie que podrá sacarlo de la actividad en la próxima jornada de la Premier League. Ante esta situación, Luis Díaz encabezaría la ofensiva, y perdería a uno de sus socios que lo ha alimentado de asistencias últimamente. Además, Mohammed Salah tampoco estará recuperándose de su lesión sufrida en la Copa de África con Egipto.

Jürgen Klopp se refirió al uruguayo afirmando que, “no sé si Darwin está disponible o no porque a los 20 minutos alguien le pisó el pie y fue muy doloroso después del partido”.

Seguidamente, agregó, “solo se quitó la bota después del partido porque no quería verlo antes, sabía que había algo. Entonces salió del estadio con una bota, y no era una bota de fútbol. No se rompió nada, la radiografía es clara, pero está hinchado y tenemos que ver si puede volver a poner el pie en una bota o no porque todos sabemos que eso lleva tiempo. No lo vi esta mañana, así que tendremos que esperar un poco”.