Liverpool juega ante Leicester City por la fecha 24 de la Premier League. El club de Jurgen Klopp y el reciente fichaje Luis Díaz se hallan a nueve puntos del Manchester City, pero con un partido disputado menos.

Liverpool vs Leicester: hora y canal de TV para ver a Luis Díaz este jueves

Para quienes están en Sudamérica, el compromiso Liverpool Vs Leicester City se puede ver en directvsports.com, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports. En Estados Unidos transmite ESPN+ y En México lo hace Sky HD, Blue To Go Video Everywhere. TeleCinco Espana, DAZN llevan el juego por televisión en España.

España: 8:45 pm

Colombia: 2:45 pm

Argentina: 4:45 pm

México: 2:45 pm

Estados Unidos: 2:45 pm (este), 11:45 am (pacífico)

Mientras tanto, 'Los Zorros' vienen tocados tras caer eliminados de la Copa el domingo ante el Nottingham Forest, de segunda división, por 4-1.

Los pupilos del técnico alemán Jurgen Klopp quieren mantener su pelea por el campeonato ante un Manchester City que se medirá el miércoles al Brentford (14º), desanimado tras encadenar cuatro derrotas seguidas en la liga.